Serie A, la cronaca di Bologna-Napoli 0-0

Dopo la sconfitta della Juve, il Napoli cerca l’aggancio in classifica ai bianconeri nella trasferta di Bologna

Reduce dalla vittoria in Champions League in casa del Braga, il Napoli scende in campo in casa del Bologna dopo il mezzo passo falso contro il Genoa della scorsa settimana. Apparsi non brillanti nemmeno nella sfida europea, i partenopei cercano la vittoria in terra emiliana per agganciare in classifica a quota 10 punti la Juventus, battuta ieri dal Sassuolo.

Una trasferta non facile, resa ancora più complicata dall’emergenza difensiva. Rudi Garcia, infatti, dovrà fare a meno degli infortunati Juan Jesus e Amir Rrahmani. Spesso sul banco degli imputati in questo avvio di stagione, il reparto arretrato sarà sicuramente uno degli osservati speciali nella sfida del Dall’Ara.

La squadra allenata da Thiago Motta dopo la sconfitta all’esordio contro il Milan ha inanellato tre risultati utili consecutivi (una vittoria e due pareggi) e vuole un successo che gli consentirebbe di scavalcare in classifica proprio il Napoli. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Bologna-Napoli, formazioni ufficiali e dove vederla in TV

In programma domenica 24 settembre alle 18, Bologna-Napoli sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Ecco le probabili formazioni del match:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Ferguson, Aebischer, Freuler; Ndoye, Zirkzee, Karlsson. All. Motta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 15; Milan 12; Lecce 11; Juventus e Fiorentina 10; Atalanta 9; Frosinone 8; Napoli*, Torino* ed Hellas Verona 7; Sassuolo 6; Bologna* e Monza 5; Roma*, Lazio e Genoa 4, Udinese e Salernitana 3; Cagliari 2; Empoli 0.

Una partita in meno *