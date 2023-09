Serie A, la cronaca di Atalanta-Cagliari 2-0 e Udinese-Fiorentina 0-2

In programma alle 15, Atalanta-Cagliari e Udinese-Fiorentina verranno seguite in tempo reale da Calciomercato.it

Dopo il lunch match Empoli-Inter, il programma della quinta giornata di Serie A prosegue alle 15 con Atalanta-Cagliari e Udinese-Fiorentina. Rispettivamente a due e tre punti in graduatoria, sardi e friulani proveranno a sfruttare le fatiche europee dei loro avversari per smuovere la classifica.

Reduce dalla sconfitta in trasferta contro i Viola, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini dovrà far fronte ad un’emergenza infortuni in attacco, in virtù degli infortuni di Gianluca Scamacca e di El Bilal Touré. Una doppia assenza che in Europa League è stata ben ammortizzata dall’ottima prestazione di Charles De Ketelaere, che ha trovato anche la rete di testa. Claudio Ranieri, dal canto suo, oltre agli infortunati di lungo corso, dovrà fare a meno dello squalificato Mateusz Wieteska in difesa.

Peggior attacco della Serie A con un solo gol segnato, l’undici allenato da Andrea Sottil spera di sbloccarsi contro una delle peggiori difese del campionato (9 reti subite in 4 partite). Proprio su questo tasto ha spinto molto Vincenzo Italiano nella preparazione di questa gara, che arriva dopo le due reti subite in Belgio contro il Genk. Calciomercato.it seguirà in tempo reale le sfide di Bergamo e Udine.

Atalanta-Cagliari e Udinese-Fiorentina: formazioni e dove vederle in TV

In programma domenica 24 settembre alle 15, Atalanta-Cagliari e Udinese-Fiorentina verranno trasmesse in esclusiva su DAZN. Ecco le formazioni delle due partite:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso, Kolasinac, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Koopmeiners, De Roon, Ruggeri; Ederson, De Ketelaere; Lookman. ALL. Gasperini

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic, Obert, Dossena, Hatzidiakos, Azzi; Nandez, Deiola, Makoumbou, Sulemana; Shomurodov, Luvumbo. All. Ranieri

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez; Bijol, Kristensen; Festy, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Sottil

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Lopez, Mandragora; Kouamè, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 15, Milan* 12, Lecce* 11, Juventus* 10, Frosinone* 8, Napoli, Torino, Fiorentina ed Hellas Verona* 7, Atalanta, Sassuolo* 6, Bologna e Monza* 5, Roma, Lazio* e Genoa* 4, Udinese e Salernitana* 3, Cagliari 2, Empoli* 0

Una partita in più *