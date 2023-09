Delusione Frattesi e sostituzione: “Male, male, malissimo”

Frattesi delude alla prima da titolare, prestazione sottotono e sostituzione inevitabile: “Questo è il fenomeno senza cui non si gioca?”

Contro l’Empoli è arrivata la prima gara da titolare per Davide Frattesi, uno dei giocatori più attesi tra i nerazzurri. L’ex Sassuolo, però, è stato protagonista di una prestazione piuttosto opaca.

Il centrocampista dell’Inter oggi ha preso il posto di Nicolò Barella dal primo minuto, ma in campo non è riuscito a dare quello che solitamente riesce a garantire il sardo. Non solo, non è riuscito nemmeno ad essere incisivo come è stato invece quando giocava da subentrato. Simone Inzaghi ha deciso così di sostituirlo al 71′, inserendo proprio Nicolò Barella. I tifosi nerazzurri hanno espresso pareri contrastanti sulla prestazione di Frattesi.

Frattesi non bene alla prima da titolare: “Poco coinvolto”

Sui social i tifosi dell’Inter hanno criticato la prima prestazione da titolare di Davide Frattesi, che oggi non è riuscito ad essere all’altezza delle ultime uscite.

Di seguito alcuni dei (molti) tweet riguardo la partita di Frattesi contro l’Empoli, sua ex squadra.

Prestazione da 6 di frattesi … poco coinvolto… maluccio lautaro, forse era già stanco in partenza — evad (@daves80) September 24, 2023

Barella è ancora un’altra categoria rispetto a Frattesi comunque. Fa tutto in automatico. Ormai ce lo ha dentro sti movimenti. — Oro Jackson 🖤💙 (@andrea__zk) September 24, 2023

‘’barella si deve spaventare perché frattesi potrebbe prendere il suo posto’’pic.twitter.com/lCBJFjVqc5 — lidia (@lixvspos) September 24, 2023

#EmpoliInter non mi piace come sta giocando frattesi — Gipsy54 (@Paolo49861) September 24, 2023

Comunque Frattesi mi sembra ancora acerbo per fare il titolare nell’Inter — il simeoniano *sostenibilità* (@AleInter910) September 24, 2023

Cambiare i quinti.

Dentro #Barella x #Frattesi.

Pure Miki oggi sottotono.

Non aspetterei il 60′. — Nico Spinelli (@NicoSpinelli8) September 24, 2023

Togli di Marco metti Augusto, togli frattesi e metti barella, fuori darmian metti dumfries e togli il turco e metti asslani #EmpoliInter — FedeNeroBlu (@FedeNeroBlu) September 24, 2023

Forse vedendo questo primo tempo si capirà che Frattesi e Barella sono due giocatori completamente differenti, il primo eccelle tantissimo negli inserimenti e ha potenzialmente molti più gol nei piedi, però il secondo è nettamente più completo in tutto. — Enry (@Enry_Inter93) September 24, 2023

Male, male, malissimo.

Lenti, lenti, lentissimi.

Possesso sterile, tiri da fuori senza pretese.

Gara difficile, me lo aspettavo.

Malissimo #Dimarco, male #Frattesi e #Lautaro.

Nel 2 t facilmente al primo tiro segna l’Empoli .

Le fatiche di coppa peseranno. #EmpoliInter — Inter_Rompi® Testa bassa e lavorare, capre. (@Inter_Rompi) September 24, 2023