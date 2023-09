Cessione Inter, svolta imminente: cosa sta succedendo

L’Inter si appresta a vivere settimane importanti sul fronte societario con la possibile svolta per la cessione del club

Il campo sorride all’Inter che è prima in classifica pur con una partita in meno rispetto a Juventus e Milan. La squadra di Inzaghi scenderà in campo questa mattina nel lunch match contro l’Empoli, mentre la società è impegnata in una questione altrettanto importante: la possibile cessione del club.

Se n’è tornato a parlare da qualche giorno e ora sembra che il momento della verità stia per arrivare. Tutto parte da un gruppo arabo che avrebbe presentato a Raine Group, banca d’affari statunitense a cui Suning ha dato il compito di portare offerte per la cessione della società. Ebbene un’offerta sarebbe arrivata o quantomeno sarebbe in arrivo: quella di un fondo saudita che potrebbe essere (ma su questo non c’è certezza) Investcorp, gruppo in realtà con sede in Bahrain ma con investitori arabi.

La proposta da 1,3 miliardi potrebbe presto essere messa sulla scrivania di Zhang, stando a quanto riporta ‘TuttoSport’ che parla anche di due diligence in corso.

Inter, cessione club: due diligence in corso

Una notizia che dalla società nerazzurra smentiscono, ma di certo – secondo il quotidiano piemontese – qualcosa si sta muovendo.

Del resto in primavera scade il prestito con Oaktree e senza la restituzione dei circa quattrocento milioni o il rifinanziamento, Suning andrebbe a perdere comunque l’Inter. In tutto questo, Zhang non sembra aver intenzione di mollare così facilmente la società nerazzurra. La sua idea è sempre quella di rifinanziare il prestito e provare ancora a tenersi stretta l’Inter.

Questo, secondo ‘TuttoSport’, lo stato delle cose dal punto dei vista societario. Oggi però parola al campo con Inzaghi chiamato a vincere la quinta partita consecutiva in campionato per allungare ancora in classifica e archiviare come un incidente di percorso il pareggio, con brutta prestazione annessa, di Champions contro la Real Sociedad.