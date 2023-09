Allarme per la carriera, Juve avvisata: “Ci vorranno degli anni”

Contro il Sassuolo è arrivata una prestazione horror per la Juventus di Allegri: “Gli resterà uno stigma per tutta la carriera”

Dopo la convincente vittoria contro la Lazio e con una settimana intera per preparare il match, la pesante sconfitta subita dalla Juventus è arrivata in maniera inaspettata e rischia di lasciare pesanti strascichi.

Certamente sono stati diversi gli errori individuali che hanno contribuito alla debacle. A partire da Szczesny, colpevole sul gol che ha aperto le danze e anche sul terzo gol dei neroverdi targato Pinamonti. L’altro giocatore nel mirino della critica nella giornata di oggi è certamente Federico Gatti. Il difensore di Rivoli ieri ha commesso diversi errori marchiani, tra cui l’incredibile autogol che ha fissato il risultato sul definitivo 4-2 per gli emiliani. Proprio su Gatti, arriva un pesante avvertimento per la Juventus.

Partita da incubo per Gatti: “Gli resterà uno stigma per tutta la carriera”

Federico Gatti al termine dei 90 minuti di gioco è volato negli spogliatoi, furioso per la prestazione della gara e per i propri errori: oggi il suo nome è al centro del dibattito mediatico.

Sul proprio profilo X (ex Twitter), Fabio Ravezzani ha voluto avvisare la Juventus su una problematica a lunga gittata in cui potrebbe incappare il difensore di Rivoli: “Gli errori di Gatti non hanno una giustificazione. L’ultimo, purtroppo per lui, resterà uno stigma per tutta la sua carriera. Gli serviranno anni senza sbavature per riscattarsi”. Insomma, non sarà semplice uscire da questa delusione.

Comunque gli errori di Gatti non hanno giustificazione. L’ultimo, purtroppo per lui, resterà uno stigma per tutta la sua carriera. Gli serviranno anni senza sbavature per riscattarsi. Auguri. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) September 23, 2023



Eppure Federico Gatti è descritto da allenatori e compagni come un giocatore molto determinato e ben mentalizzato, che potrà riuscire anche a tramutare questi errori in carburante per fare meglio in futuro. Massimiliano Allegri nelle prossime partite avrà ancora bisogna di lui, considerata l’assenza prolungata di Alex Sandro, con Daniele Rugani che attende di avere una chance anche in questa stagione. Gatti potrebbe avere subito modo di riscattarsi col turno infrasettimanale.