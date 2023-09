Sorpresa Juve, il Chelsea la scarica in prestito

Il vecchio pallino dei bianconeri potrebbe approdare a Torino con qualche mese di ritardo

E’ stato un mercato insolitamente parsimonioso quello della scorsa estate per la Juventus. Il club bianconero ha cercato di ridurre le spese rispetto alla passata stagione, puntando ad abbassare il monte ingaggi della prima squadra con l’obiettivo, poi, di valorizzare anche le risorse già presenti nell’organico.

Ad ogni modo, l’impressione è che questa tendenza non diventerà un’abitudine fissa anche per le prossime sessioni. Già dalla finestra di gennaio, in attesa di conoscere ulteriori sviluppi sul caso legato alla positività al testosterone di Paul Pogba, la Juve potrebbe tornare ad investire sul mercato. Non solo per migliorare la propria rosa, ma anche per cogliere eventuali opportunità che si presenteranno in entrata davanti al club. Tra queste, in particolare, attenzione ad un talento in uscita dalla Premier League.

Stiamo parlando di Mykhailo Mudryk, esterno ucraino prelevato dal Chelsea lo scorso gennaio per una cifra monstre da circa 100 milioni di euro bonus compresi. Il talentuoso attaccante classe classe 2001, dopo essersi messo in mostra allo Shakhtar Donetsk, è piombato in Premier League sotto grandi aspettative nei suoi confronti. In questo primo anno, però, l’ambientamento al calcio inglese non è di certo andato per il verso giusto.

Calciomercato Juve, occasione Mudryk in prestito dal Chelsea

Per questa ragione, stando a quanto riportato da ‘fichajes.net’, il Chelsea avrebbe deciso di lasciar partire in prestito Mudryk in vista del prossimo mercato di gennaio.

Vecchio pallino della Juventus, l’esterno era stato sondato nella primavera del 2022 proprio dai bianconeri. Il prestito potrebbe essere la soluzione migliore per tutte le parti in causa, sia per la formazione di Massimiliano Allegri che andrebbe ad accogliere un gioiello purissimo, sia per lo stesso Chelsea considerato il contratto molto lungo con scadenza nel giugno 2031 siglato da Mudryk appena 8 mesi fa.

Un’operazione fattibile non solo per i contorni economici assai favorevoli ai bianconeri, ma anche per la disponibilità del club a registrare nuovi calciatori extracomunitari grazie ai due slot liberi. Vedremo se la Juve riuscirà realmente a battere la concorrenza aggiudicandosi, anche solo in prestito, Mudryk.