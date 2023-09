Serie A, svolta UFFICIALE: Var in diretta

A partire da questa giornata di campionato, avrà inizio una nuova era per il Var nel campionato italiano

Come già filtrato nelle scorse settimane, il Var si appresta ad entrare in una nuova dimensione del calcio italiano. La FIGC, infatti, ha appena annunciato di aver trovato un accordo ufficiale per commentare al termine di ogni giornata i principali episodi arbitrali con le immagini delle sale Var.

Come diffuso dalla Federcalcio, è stata raggiunta un’intesa ufficiale con ‘Dazn’ che porterà il Var in esclusiva sulla piattaforma. Si comincia questa domenica 24 settembre con la presenza del designatore arbitrale Gianluca Rocchi all’interno del programma serale ‘Sunday Night Square’ al termine del posticipo Torino-Roma. Si tratta di un accordo editoriale con il quale sarà possibile mostrare agli utenti in diretta le immagini originali che arrivano dalle sale Var per analizzare in diretta la gestione degli episodi arbitrali più discussi.

Come riportato nei dettagli dalla Federcalcio, “le prime clip verranno commentate e approfondite nel nuovo format OPEN VAR. Inoltre, “ci sarà spazio anche per analizzare e approfondire – attraverso gli audio esclusivi dei colloqui degli arbitri e dei Video Assistant Referees, abbinati alle immagini – valutazioni e interpretazioni arbitrali definitive relative a quanto di più interessante raccolto sul campo durante le giornate di campionato”.