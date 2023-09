Ribaltone e nuovo ds: svolta nel futuro di Tiago Pinto

Ribaltone in dirigenza e nuovo direttore sportivo: svolta nel futuro di Tiago Pinto. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Dopo la sessione di calciomercato estivo, per le dirigenze italiane e non solo è tempo di trattative per i rinnovi dei calciatori e per diversi club anche di cambiamenti societari.

È ad esempio il caso del Tottenham. Come anticipato da Calciomercato.it, gli ‘Spurs’ sono alla ricerca di un nuovo direttore sportivo ed hanno messo in cima alla lista l’attuale dirigente della Roma, Tiago Pinto. Il ds giallorosso è in prima fila nelle preferenze del club inglese insieme ad Alemany.

A differenza di Pinto, però, Alemany si è già liberato lasciando il Barcellona al termine dell’ultima sessione di mercato. Sul dirigente non c’è solo il Tottenham.

Atletico Madrid su Alemany: cambia anche il futuro di Tiago Pinto

Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, anche l’Atletico Madrid starebbe sondando il profilo di Alemany per il ruolo di direttore sportivo.

In caso di passaggio di Alemany dal Barcellona all’Atletico Madrid, il Tottenham potrebbe dunque piombare con forza sull’attuale direttore sportivo della Roma. Tuttavia, il portoghese è al momento blindato in giallorosso e i Friedkin non sembrano intenzionati a privarsi facilmente del loro dirigente. Staremo a vedere.