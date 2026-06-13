Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Allegri-Napoli, svolta improvvisa: cosa succede ora

Foto dell'autore

Arrivano aggiornamenti importanti in casa Milan: ecco cosa accadrà nei prossimi giorni, tutti i dettagli.

Il Napoli vede il traguardo. Dopo l’addio di Conte, gli azzurri sono al lavoro per scegliere il nuovo allenatore che quasi sicuramente sarà Massimiliano Allegri: nei giorni scorsi c’è stata una frenata nella trattativa, ma adesso la strada sembra in discesa e la firma del tecnico livornese potrebbe arrivare prima del previsto.

Massimiliano Allegri
Massimiliano Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it

Allegri – secondo quanto riferito oggi dal ‘Corriere della Sera’ – si accorderà entro il prossimo 16 giugno con il Milan per la rescissione del contratto: i contatti tra il presidente rossonero Paolo Scaroni e l’agente di Allegri, Giovanni Brachini, procedono spediti e ci sono da limare soltanto gli ultimissimi dettagli.

A quel punto, dopo la rescissione con il Milan, Max Allegri sarà libero di firmare il suo nuovo contratto con il Napoli: niente colpi di scena, dunque, a sostituire Conte sarà proprio l’ex allenatore della Juventus.

 

4948

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

2 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

5 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

6 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU