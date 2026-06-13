Allegri-Napoli, svolta improvvisa: cosa succede ora

Arrivano aggiornamenti importanti in casa Milan: ecco cosa accadrà nei prossimi giorni, tutti i dettagli.

Il Napoli vede il traguardo. Dopo l’addio di Conte, gli azzurri sono al lavoro per scegliere il nuovo allenatore che quasi sicuramente sarà Massimiliano Allegri: nei giorni scorsi c’è stata una frenata nella trattativa, ma adesso la strada sembra in discesa e la firma del tecnico livornese potrebbe arrivare prima del previsto.

Allegri – secondo quanto riferito oggi dal ‘Corriere della Sera’ – si accorderà entro il prossimo 16 giugno con il Milan per la rescissione del contratto: i contatti tra il presidente rossonero Paolo Scaroni e l’agente di Allegri, Giovanni Brachini, procedono spediti e ci sono da limare soltanto gli ultimissimi dettagli.

A quel punto, dopo la rescissione con il Milan, Max Allegri sarà libero di firmare il suo nuovo contratto con il Napoli: niente colpi di scena, dunque, a sostituire Conte sarà proprio l’ex allenatore della Juventus.