Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 23 settembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 23 settembre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 23 settembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

“Voglio un Milan alla Lodetti”, così apre in prima pagina la Gazzetta dello Sport. L’esempio del campione scomparso ieri che non mollava mai: Pioli cambia a San Siro contro il Verona. Inter ti prendo, Juve io scappo: alle 18 Allegri col Sassuolo, domani Inzaghi a Empoli. Presidente Mondiale, l’addio a Giorgio Napolitano.

Il titolo in apertura del Corriere dello Sport: “Prima la Signora”. A Reggio Emilia i bianconeri possono tornare in testa dopo 3 anni. La Juve vede la vetta, Allegri frena: troppa euforia. Il Milan piange ‘Ceramica’. Ciro in difesa: Mi manca il gol. Garcia al bivio: tre per un posto. Una magia di Oudin, il Lecce è secondo.

Così apre Tuttosport: “Il futuro in testa”. La Juve stasera può essere prima, Allegri va oltre: battere il Sassuolo vale la vetta. Il fondo arabo: 1,3 miliardi per l’Inter. Juric, sorprese anti-Mourinho. Ciao Basleta, campione di tutto correndo per tutti.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 23 settembre 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

La prima pagina di Sport: “Enamorados”, si legge sul quotidiano catalano che si sofferma sul rinnovo di Xavi fino al 2025 sulla panchina del Barcellona. Marca invece si sofferma sulle condizioni di Bellingham, che preoccupano Ancelotti: l’asso del Real Madrid è in dubbio per il derby con l’Atletico.