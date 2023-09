Probabili formazioni Sassuolo-Juventus: la scelta su Vlahovic e Chiesa

Allegri vuole prendersi la vetta della classifica in attesa dell’Inter: le mosse del tecnico della Juventus in vista della sfida del ‘Mapei Stadium’ contro il Sassuolo

La Juventus per una notte sola in testa alla classifica: questo l’obiettivo di Massimiliano Allegri in vista della trasferta contro il Sassuolo e in attesa dell’impegno di domani della capolista Inter contro l’Empoli. L’allenatore bianconero invita i suoi a non distrarsi e a continuare a premere sull’acceleratore dopo la bella e convincente vittoria con la Lazio, targata dalla coppia Vlahovic-Chiesa.

Malgrado qualche piccolo acciacco, Allegri al ‘Mapei Stadium’ ripartirà dalla coppia titolare e rimanda le rotazioni al turno infrasettimanale di martedì con il Lecce. Recuperati Rabiot e McKennie dopo la botta rimediata a metà settimana in allenamento, con il rigenerato statunitense favorito per una maglia da titolare sulla fascia destra rispetto a Weah. In difesa c’è da registrare il forfait di Alex Sandro, che ne avrà per oltre un mese: al posto del brasiliano conferma per Gatti – in odore di rinnovo – insieme a capitan Danilo e Bremer. Allegri sembra intenzionato a dare fiducia inoltre a Miretti a centrocampo, mentre sulla sinistra Kostic dovrebbe spuntarla su Cambiaso. In casa Sassuolo fari puntati ovviamente su Berardi, con la telenovela sul mancato approdo in bianconero fine state che potrebbe arricchirsi di un nuovo capitolo nella finestra invernale. Il numero dieci proverà a caricarsi sulle spalle i suoi dopo un avvio di stagione deludente, agendo come di consueto nella griglia dei trequartisti con Bajrami e Lauriente dietro l’unica punta Pinamonti.

Sassuolo-Juventus, riflettori su Berardi: probabili formazioni e dove vederla in TV

Sassuolo-Juventus, match della quinta giornata del campionato di Serie A in programma oggi alle 18 al ‘Mapei Stadium’, sarà diretto dall’arbitro Colombo della sezione di Como. La gara di Reggio Emilia sarà visibile in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma DAZN. La Juventus arriva alla sfida dopo il successo casalingo contro la Lazio e il secondo posto in classifica dietro l’Inter, mentre il Sassuolo ha collezionato già tre sconfitte nel torneo e nell’ultimo weekend è crollato sotto i colpi del Frosinone dopo il vantaggio iniziale.

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Matheus Henrique, Bologa; Berardi, Bajrami, Lauriente, Pinamonti. A disposizione: Pegolo, Consigli, Viti, Pedersen, Ferrari, Missori, Racic, Obiang, Thorstvedt, Ceide, Mulattieri, Castillejo, Volpato. Allenatore: Dionisi.

Squalificati: –

Indisponibili: Alvarez

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Rugani, Cambiaso, Weah, Fagioli, Iling-Junior, Nicolussi Caviglia, Kean, Milik. Allenatore: Allegri

Squalificati: –

Indisponibili: Alex Sandro, De Sciglio, Pogba