Pioli si coccola Leao: “Lo volevamo tutti. Stesso infortunio per Calabria ed Hernandez”

Le dichiarazioni di tecnico rossonero in conferenza stampa, al termine del match di San Siro contro il Verona

Il Milan vice ma non convince. La squadra rossonera ha dovuto fare i conti con tante defezioni e contro il Verona non è riuscita a fornire una prestazione di alto livello.

E’ arrivato, però, il successo grazie alla rete del solito Rafa Leao, che ha risposto alle critiche di questi giorni, segnando, da capitano, il gol della vittoria: “Lo abbiamo voluto tutti capitano – ammette Pioli in conferenza stampa -, i compagni si aiutano con gli atteggiamenti. Tutti erano felici che fosse capitano. Rafa deve gestire queste situazioni e lo sta facendo bene”.

Stefano Pioli può dunque esultare per i tre punti conquistati, ma diverse cose non hanno funzionato. E’ sotto gli occhi di tutti il calo di rendimento di Pulisic e Reijnders, che non sembrano più gli stessi di inizio stagione: “Nelle prime partite siamo stati più fluidi e abbiamo messo in condizione i giocatori di qualità, come loro – prosegue Pioli -. Oggi Christian si è mosso bene, ma poteva accentrarsi di più. Tijjani, invece, poteva inserirsi di più, ma entrambi hanno comunque qualità e sapranno darci una mano. E’ vero, inoltre, che tutti i nuovi si stanno rendendo conto di quanto sia difficile il campionato italiano”.

Milan, il modulo non convince: Pioli spiega le sue scelte

Non è piaciuto nemmeno il modulo, ma dietro al cambio ci sono le assenze di Theo Hernandez e Davide Calabria, come confermato da Pioli: “L’ho usato per l’emergenza dei terzini, e poi, per il tipo di partita pensavo fosse una cosa logica giocare a tre. La squadra è stata brava, perché l’abbiamo preparata solo in mezzora ieri. Avendo tre centrali forti questo modulo, comunque, potrà essere un’idea per il futuro”.

Immancabile un punto sugli infortuni. L’ultima tegola è quella legata a Rade Krunic, che potrebbe rivedersi solo ad ottobre. Buone notizie, invece, per Theo Hernandez e Davide Calabria: “Rade ha sentito qualcosa ai flessori, lo stavo cambiando, ma la palla non usciva e non ho fatto in tempo, è davvero un peccato. Ora nel suo ruolo potrà giocare Reijnders o Adli”.

Tutto ok, invece, per Theo e Calabria – “Hanno avuto la famosa ‘vecchietta’, che gli ha creato un’edema, hanno quindi una contrattura. Siamo fiduciosi di riaverli per la prossima partita”, ha concluso Stefano Pioli. Un Pioli, che non ha più voglia di parlare del derby: “Per quanto mi possa far male questa situazione, non penso che si possa ancora parlare dell’Inter”.