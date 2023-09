PAGELLE E TABELLINO MILAN-VERONA 1-0 | Leao decisivo, Pulisic impacciato

Voti e tabellino di Milan-Verona, sfida di San Siro, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A

Il Milan porta a casa la vittoria grazie ad una rete di Rafa Leao. Il portoghese rialza la testa dopo le critiche di questi giorni e permette al Diavolo di conquistare i tre punti. E’ lui il migliore.

Bene anche la difesa e Sportiello, che non fa rimpiangere Maignan. Pulisic, decisivo in occasione del gol, sbaglia davvero tanto, risultando spesso impacciato.

Ecco i voti:

MILAN

Sportiello 6,5 – L’ex Atalanta non fa rimpiangere Maignan. Tra i pali è attento e si mette in mostra con un’ottima parata sul colpo di testa di Folorunsho.

Thiaw 6,5 – Tanti anticipi puliti, per il tedesco che ha modo anche per qualche azione in solitaria in avanti.

Kjaer 6,5 – Da centrale di una difesa a tre riesce ad esprimersi alla grande. Con le spalle protette sforna un’ottima prova.

Tomori 6,5 – Come i compagni di reparto è un muro per gli attaccanti del Verona.

Musah 6,5 – Corre tanto sulla fascia e recupera parecchi palloni. Lo fa fino alla fine e proprio nei minuti conclusivi, quando è stremato, si crea un’occasione galoppando verso la porta, ma trova un attento Montipò.

Krunic 6 – E’ il metronomo della squadra, uno degli insostituibili di Stefano Pioli. Per il bosniaco una partita da sei pieno. Dal 65′ Loftus-Cheek s.v.

Reijnders 6 – Non è l’olandese ammirato nelle prime partite, partita al piccolo trotto e con alcuni palloni recuperati.

Florenzi 7 – E’ il tuttofare di Stefano Pioli. Finalmente sta bene e si vede, gioca tanto dentro il campo, e fa praticamente il regista aggiunto. E’ un punto di riferimento costante per i compagni. Finisce la benzina nella ripresa, ma si merita gli applausi convinti di San Siro. Dal 75′ Bartesaghi s.v.

Pulisic 5,5 – Ha il merito di sradicare il pallone dai piedi di Folorunsho da cui parte l’azione del gol di Leao, ma poi sbaglia tanto, come nel corso del primo tempo quando non riesce a serve con i giri giusti un pallone che avrebbe mandato in porta Giroud. Nella ripresa, ancora tanti errori, ma si crea una grande occasione neutralizzata da Montipò. Dall’80 Pobega s.v.

Giroud 6,5 – Alla fine gioca e lotta sempre lui. Fra sette giorni compirà 37 anni, ma per Olivier non c’è riposo. E’ suo l’assist per il gol di Leao. Dal 65′ Jovic s.v.

Leao 7 – Ci mette pochi minuti a cancellare le critiche pesanti di questi giorni. Sulla fascia fa quello che vuole, saltando spesso il proprio avversario. Dal 80′ Okafor s.v.

All. Pioli 5,5 – Il 3-4-3 non è proprio l’abito giusto per il suo Milan. Il gioco latita, ma vista l’emergenza è quasi perdonato. Alla fine arriva la vittoria ed è quello che conta di più.

VERONA

Montipò 6,5 – Può poco in occasione del gol di Leao, ma è bravo a dire di no a Pulisic e Musah nella ripresa.

Magnani 5,5 – Per lui è praticamente impossibile fermare Leao e deve ricorrere alle cattive.

Hien 5,5 – C’è un buco enorme in occasione del gol che porta avanti il Diavolo, poi instaura un bel duello con Giroud, in cui non ne esce totalmente sconfitto.

Dawidowicz 6 – E’ il difensore che soffre meno gli attaccanti del Diavolo.

Faraoni 5 – Mai propositivo sulla fascia e non dà una mano dietro per contenere le avanzate di Rafa Leao. Si fa notare solamente per un tiro completamente sballato. Dal 46′ Bonazzoli 5,5 – Ci mette pochi minuti a trovare il primo calcio verso la porta, ma la sua partita, in pratica, finisce lì.

Hongla 6 – E’ certamente il centrocampista che sta meglio tra i gialloblu. Si mette in mostra grazie al suo dinamismo.

Duda 5,5 – Prova a giocare a testa alta, ma non sempre riesce a far la cosa giusta, risultando impreciso. Dal 70′ Saponara s.v.

Terracciano 5,5 – Sulla destra, nel secondo tempo, fa leggermente meglio, anche perché il Verona è più propositivo.

Folorunsho 5,5 – Ha sulla coscienza il pallone perso che dà il via all’azione del gol che sblocca il match di San Siro. Poi fa di tutto per farsi perdonare. Aggressivo e pericoloso sotto porta con un colpo di testa respinto da Sportiello.

Lazovic 5 – Partita anonima dell’esterno di Baroni che non accende il turbo come lui sa fare. Al centro o sulla fascia oggi cambia poco. Dal 70′ Cabal s.v.

Ngonge 5 – Non riesce mai a mettere in difficoltà la difesa rossonera, non riuscendo a ripetere la prestazione dello scorso anno. Dall’80’ Suslov s.v.

All. Baroni 5,5 – Dopo un primo tempo anonimo, il suo Verona capisce che può mettere in difficoltà questo Milan. La squadra sale d intensità, ma non calcia praticamente mai verso la porta.

TABELLINO

MILAN-VERONA 1-0

MILAN (3-4-3): Sportiello; Thiaw, Kjær, Tomori; Musah, Krunić, Reijnders, Florenzi; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Pellegrino; Adli, Loftus-Cheek, Pobega, Romero; Chukwueze, Jović, Okafor. All.: Pioli.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Terracciano; Folorunsho, Lazović; Ngonge. A disp.: Berardi, Perilli; Amione, Cabal, Coppola; Charlys, Saponara, Serdar, Suslov; Bonazzoli, Cruz, Djurić, Mboula. All.: Baroni.

Arbitro: Maresca di Napoli.

GOL: 7′ Leao (M)

AMMONITI: 23′ Giroud (M), 41′ Faraoni (V), 55′ Bonazzoli (V), 58′ Musah (M)

ESPULSI: