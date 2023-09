Lazio-Monza, la Nord non dimentica: striscione e ‘Tanti Auguri’ a Gabriele Sandri

A sedici anni dalla sua scomparsa, il ricordo di Gabriele Sandri è ancora vivo e la Curva Nord gli ha reso omoaggio nel giorno del suo compleanno

Quasi sedici anni sono già passati da quel tragico 11 novembre 2007, giorno in cui Gabriele Sandri è stato ucciso con un colpo di pistola alla stazione di servizio di Badia Al Pino. Ma il suo ricordo resta sempre vivo e la sua memoria costantemente celebrata.

Anche oggi la Curva Nord gli ha tributato un omaggio toccante nel giorno in cui avrebbe compiuto 42 anni. Pochi secondi prima del fischio d’inizio di Lazio-Monza, nel settore caldo del tifo biancoceleste è stato esposto uno striscione: “Tutti in piedi ti cantiamo gli auguri… Buon compleanno Gabriele. Che ti arrivino fino al cielo amico nostro”. E poi davvero tutta la curva ha cantato la canzoncina ‘Tanti Auguri a te’, come se Sandri fosse qui all’Olimpico e tutti si trovassero alla sua festa di compleanno. “Gabriele sempre con noi”, il coro che mai è mancato in questi sedici anni, anche da parte di altre tifoserie in Italia. Allo scoccare della mezzanotte, anche papà Giorgio come ogni anno ha dedicato un messaggio al figlio: “E come sempre sono qui insieme a tutte le persone che ti vogliono bene per gli auguri di buon compleanno! Ovunque tu sia, io so amare fin lì. Tanti auguri bambino mio”.