Immobile graffia, Gagliardini risponde: la Lazio frena anche contro il Monza

Termina 1-1 il confronto dell’Olimpico tra la Lazio e il Monza. Il gol in avvio di Immobile illude i biancocelesti: pareggia i conti Gagliardini

Ci si attendeva una risposta importante da parte della Lazio per gettarsi alle spalle il periodo no e dare un segnale dopo la brutta sconfitta di Torino contro la Lazio. Ed invece, dopo un buon avvio coinciso con il vantaggio siglato su rigore da Ciro Immobile, i biancocelesti vengono raggiunti dal Monza che trova il meritato pareggio con Gagliardini e per larghi tratti della gara spaventa l’Olimpico.

Il pareggio alla fine rispecchia molto bene l’andamento di una gara che la Lazio non ha mai dato la sensazione di azzannare, anche dopo l’iniziale vantaggio di Immobile. Il capitano della Lazio, freddissimo dal dischetto, centra il secondo gol stagionale. Dopo lo choc iniziale, però, il Monza ha la bravura di riorganizzarsi e cominciare a fare il proprio gioco. Su una delle trame imbastite nel primo tempo, gli uomini di Palladino trovano il meritato pareggio con Gagliardini, al primo centro stagionale. L’ex Inter si fa trovare pronto e capitalizza al massimo un traversone basso di Ciurria per impattare l’1-1.

Nella ripresa, più con la forza dei nervi che con il dominio del gioco, la compagine di Sarri si riversa in attacco: Immobile centra il palo al 56′ ma è uno degli ultimi veri sussulti della Lazio in zona offensiva. È il Monza a rendersi maggiormente pericoloso prima con una sventola di Kyriakopoulos sul quale si supera Provedel, e poi con un gol annullato a Carboni per fuorigioco di Vignato. Nel finale la Lazio prova l’arrembaggio ma non crea particolari pericoli: il Monza si difende con ordine e porta a casa un prezioso pareggio.

CLASSIFICA SERIE A

Inter e Milan* 12, Lecce* 11, Juventus* 10, Frosinone* 8, Napoli, Torino, Fiorentina ed Hellas Verona* 7, Atalanta, Sassuolo* 6, Bologna e Monza* 5, Roma, Lazio* e Genoa* 4, Udinese e Salernitana* 3, Cagliari 2, Empoli 0

Una partita in più *