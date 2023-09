Errore clamoroso, bufera sulla Juve: “Ha fatto una figuraccia”

Primo tempo non senza sussulti tra Sassuolo e Juventus. La gara del Mapei Stadium è stata aperta da un clamoroso errore di Szczesny: pioggia di critiche

La Juventus per provare a dare continuità al buon momento di forma, il Sassuolo per risollevarsi dopo il brutto ko contro il Frosinone. Umori opposti a margine della gara del Mapei Stadium che ha messo in scena una prima frazione ricchissima di emozioni.

Il primo colpo di teatro arriva in avvio di gara con il destro dalla distanza di Laurientè che ha sorpreso un disattento Szczesny, autore di un intervento goffo che ha di fatto portato avanti i padroni di casa. Un episodio che ha catalizzato tutta la fase iniziale di partita, oltre all’attenzione dei tifosi, che sui social non hanno risparmiato messaggi nei confronti dell’estremo difensore polacco.

Un errore evidentemente favorito anche dal pallone scivoloso, che unito alla disattenzione di Szczesny ha prodotto una ‘papera’ che ha innescato non pochi commenti social.

Sassuolo-Juventus, Szczesny stecca su Laurientè: bufera sui social

Un autogol di Vina e il gran gol di Berardi hanno chiuso una prima frazione spettacolare che però per una parte dei tifosi della Juve passa inevitabilmente anche dall’errore di Szczesny.

Diversi i messaggi su Twitter che hanno spedito il polacco in trend:

Szczesny se non ne combina una paio grosse a stagione non è contento. #SassuoloJuve — Piero Festa ⚪⚫ (@PieroFesta) September 23, 2023

Spiace ribadirlo, ma Szczesny è il portiere più scarso che abbia mai vestito la maglia della Juve#SassuoloJuve — Intenditore (@IntenditoreJuve) September 23, 2023

Palese che voleva fare il figo, farla rimbalzare per terra e bloccarla. Peccato che con il campo bagnato abbia fatto una figuraccia #Szczesny — Federica C 🚂🏆💙 (@fedecaccy) September 23, 2023

C’è poco da fare, Szczesny le sue due/tre papere l’anno le fa. — The King Ferrero 👑 (@accountparodia) September 23, 2023

Hanno messo un meccanico della Ferrari a caso

Quello non può essere Szczesny — Il Conte Duval (@Il_Conte_Duval) September 23, 2023