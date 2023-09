Donnarumma di nuovo in Italia: il Psg prova lo scambio tra top player

Dall’Inghilterra trapela la clamorosa suggestione che riguarda il futuro di Donnarumma. Intreccio a sorpresa

Sia pur protagonista di una defaillance piuttosto grave commesso in Nazionale, dopo un inizio un po’ in sordina, nel primo scorcio di stagione Gianluigi Donnarumma ha comunque messo in evidenza spunti interessanti intervallati da qualche errore. Protagonista dento e fuori dal campo, l’ex estremo difensore del Milan continua a far parlare di sé.

Sotto questo punto di vista, il suo futuro al Psg potrebbe regalare interessanti colpi di scena. O meglio questo è ciò che rimbalza dall’Inghilterra e più nello specifico da CaughtOffside. Secondo quanto riferito da Jonathan Johnson, infatti, Luis Enrique alla fine potrebbe spingere Donnarumma a cambiare aria, sulla scia dei rumours delle scorse settimane:

“Come riportato di recente, ci sono state discussioni in estate sul fatto che Donnarumma fosse uno dei calciatori offerti al Manchester City mentre il Psg cercava di ingaggiare Bernardo Silva. Ovviamente questo non è accaduto, ma penso che il Psg sia disponibile a prendere in considerazione un restyling tra i pari. Navas andrà in scadenza di contratto a fine stagione mentre Donnarumma, essendo un portiere di alto livello, potrebbe essere ceduto per una cifra significativa.”

Donnarumma-Milan, dall’Inghilterra: scambio suggestivo con Maignan

Continuando il suo editoriale, Johnson ha rivelato che non sarebbe da escludere a prescindere un clamoroso ritorno di Donnarumma al Milan. Si tratta ovviamente soltanto di una suggestione e nulla più. Ma, nel caso in cui il Psg dovesse entrare nell’ordine di idee di piazzare l’affondo per Maignan, abile con i piedi e quindi adatto al gioco di Luis Enrique, il cartellino di Donnarumma potrebbe essere offerto qualche parziale contropartita tecnica.

Ecco quanto riferito sull’argomento: “Una possibilità interessante e solo una possibilità al momento, riguarderebbe un ritorno di Maignan al Psg (..). Credo che sicuramente il Psg vorrà acquistare un nuovo portiere il prossimo anno o giù di lì. Vale la pena sottolineare che hanno già provato a sondare Hugo Lloris (…). Tuttavia, c’è del valore da trarre dall’eventuale partenza di Donnarumma. Anche se ciò non significa che un club si faccia vivo e decida di acquistarlo a titolo definitivo, credo che il Psg possa mettere nel mirino Maignan e tentare di imbastire uno scambio”.