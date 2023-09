Il bomber del futuro è Krstovic: scontro tra Titani in Serie A

Rossoneri e nerazzurri sulle tracce dell’attaccante del club salentino: possibile derby di mercato

Il Lecce di Pantaleo Corvino e Roberto D’Aversa si gioca la palma di sorpresa di questo inizio di stagione insieme al Frosinone.

I salentini, stravolti dal mercato estivo, stanno ancora una volta stupendo tutti e il merito è soprattutto delle intuizioni del suo Direttore Tecnico, che ormai da anni non sbaglia un affare. Il 73enne di Vernole, paesino in provincia di Lecce, ha messo a segno, ancora una volta, i colpi giusti, puntando su due attaccanti, che quasi nessuno conosceva, Nikola Krstovic e Pontus Almqvist. Sono loro che sono finiti sotto le luci dei riflettori in questo inizio di stagione, in cui il Lecce ha conquistato ben 11 punti, frutto di tre vittorie e due pareggi.

Il primo è stato acquistato per un paio di milioni dal Dunajska Streda per un paio di milioni, il secondo è arrivato in prestito dai russi del Rostov. Insieme fino a questo momento hanno totalizzato 5 gol, tra campionato e Coppa Italia.

Domenica scorsa Piero Ausilio era a Monza per osservare Colpani, ma anche i due gioielli di Pantaleo Corvino. E’ soprattutto il bomber del Montenegro – in gol anche con la sua Nazionale – che sta attirando le attenzioni dei grandi club.

Inter, derby di mercato col Milan per Krstovic

Krstovic, che lo scorso 5 aprile ha compiuto 23 anni, ha già segnato contro Fiorentina, Salernitana e Monza. Impossibile non apprezzare le sue caratteristiche e il senso del gol.

Il classe 2000 ieri è stato paragonato ad un attaccante che la metteva sempre dentro, davvero in tutti i modi:”La società e i direttore sportivi sono stati bravissimi – ha ammesso D’Aversa ai microfoni di Sky -. Nel campionato slovacco ha fatto tantissimi gol, ma è un campionato non all’altezza di quello italiano. Ma ogni palla che arriva in area la prende sempre lui. Per caratteristiche è un po’ come Pippo Inzaghi. Lui partecipa allo sviluppo del gioco e poi è completo, molto forte”.

Parole importanti per un giocatore, che siamo certi sia anche sul taccuino di Moncada. Il Milan, d’altronde, è ancora alla ricerca di un numero nove. Olivier Giroud è riuscito a mettere fine alla maledizione del centravanti, nata dal ritiro di Inzaghi, ma il francese il prossimo 30 settembre compirà 37 anni. Serve un nuovo ‘Inzaghi’ e chissà che non possa essere proprio Krstovic. Il montenegrino avrà una stagione per dimostrare di essere all’altezza: l’Inter e il Milan osserveranno, ma non saranno certo gli unici.