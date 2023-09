Che fine ha fatto Giuseppe Iachini? Dopo il Parma ecco cosa fa oggi

Il percorso professionale del tecnico Iachini ha avuto il club del Parma come ultima tappa, con quale esito? Oggi Iachini cosa fa?

Giuseppe Iachini non è affatto un nome sconosciuto nel panorama degli allenatori italiani. Originario di Ascoli Piceno e classe 1964, il tecnico è stato anche lui un calciatore e per circa un ventennio ha disputato i maggiori campionati nazionali, ovvero Serie A e Serie B, vestendo le maglia di squadre quali ad esempio quelle dell’Ascoli, del Verona e della Fiorentina.

La passione per il calcio, coltivata in giovinezza, è rimasta anche dopo aver appeso le scarpette al chiodo e per lui l’avvio della carriera di mister è datato 2001, quando fu vice del tecnico Novellino al Piacenza.

Ultraventennale è dunque la sua carriera di allenatore che, nel corso del tempo, lo ha portato a guidare un gran numero di club, prima di B e poi di A. Il primo vero salto di qualità come mister fu nel 2008, quando fu in grado di portare il Chievo Verona nella massima serie dopo un ottimo campionato di B.

Di seguito una sintetica scheda su di lui ricorderà qual è stata la sua ultima esperienza in panchina, perché oggi Iachini non allena alcuna squadra: fa parte infatti della lista degli allenatori svincolati e come tale dunque in condizione di poter firmare un nuovo contratto ed avviare un’avventura inedita.

Cosa fa oggi Iachini? Quali sono le ultime voci di un possibile incarico? Ecco cosa sapere.

Giuseppe Iachini, l’ultima esperienza sulla panchina del Parma

Il tecnico originario di Ascoli Piceno è abile nelle promozioni dalla serie cadetta alla massima serie. Oltre a quella con il Chievo, si contano anche le promozioni con il Brescia, la Sampdoria e il Palermo. Si tratta dunque di un allenatore capace e che ha sempre avuto mercato: il suo ultimo impegno in panchina è stato con il Parma, nella stagione di B 2021/2022.

Arrivava dalla Viola, che lo aveva appena esonerato dopo un deludente avvio di campionato 2020/2021 ma che lo richiamò nel marzo 2021 dopo le dimissioni di Cesare Prandelli. Nella piazza fiorentina Iachini riuscì alla fine ad ottenere la salvezza, lasciando poi la società a fine stagione.

Il Parma è stata l’ultima avventura di mister Giuseppe Iachini. Per lui un salto indietro di categoria, dato che il club nella stagione 2021/2022 si trovava in B. L’approdo fu a novembre e non in estate perché il tecnico prendeva il posto dell’esonerato Maresca.

Sostanzialmente l’andamento di Giuseppe Iachini nel club emiliano è stato senza infamia e senza lode. Vero è che ereditava un club piazzato al quattordicesimo posto in classifica con 17 punti dopo 13 partite, ma è altrettanto vero che la posizione di metà classifica non fu superata dai ducali a fine stagione. Non riuscì insomma a realizzare l’obiettivo del piazzamento ai piani della classifica del campionato cadetto, che era ciò che si prefiggeva la società emiliana.

In questa piazza Iachini ottenne però numeri tutto sommato non negativi, ovvero 32 punti in 25 gare che giunsero con 7 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte. Al termine dell’esperienza con i gialloblù non arrivò l’esonero, ma una separazione in accordo con la società.

Nessuna particolare frizione, dunque, ma sicuramente il mancato accesso ai playoff per provare ad andare in Serie A è stato uno degli elementi che ha contribuito all’addio del tecnico. Il Parma infatti ad inizio stagione 2021/2022 aveva il principale obiettivo di tornare presto nella massima serie, avendo peraltro avuto stagioni gloriose in A negli ultimi decenni.

Cosa fa oggi Iachini?

Attualmente il tecnico di Ascoli Piceno continua a far parte della lista degli ‘svincolati’ e quindi sarebbe potenzialmente pronto, anche da domani, alla firma per un nuovo contratto.

Alcuni mesi fa fu accostato al club della Sampdoria, squadra che già in passato aveva allenato per una stagione (portandola peraltro in A). Ai microfoni di Telenord qualche mese fa dichiarò di essere pronto a tornare in panchina e di aver avuto alcune proposte recentemente, ma non di non averla accettate perché ritenute poco convincenti o compatibili con il suo curriculum.

Come ha ricordato il sito Fiorentina.it le voci di una sua possibile panchina con i blucerchiati si sono tuttavia spente all’arrivo di Andrea Pirlo, ma sono subito seguiti i rumors che lo avrebbero indicato molto vicino al club dello Sheffield Wednesday, che nella stagione 2023/2024 è tra le squadre che giocano la Championship – la Serie B inglese.

In verità negli ultimi mesi, come appare dalle foto sui social, Giuseppe Iachini è stato visto all’estero, in Inghilterra, con l’obiettivo di approfondire l’inglese e fare qualche aggiornamento professionale.

Tuttavia almeno per ora nessuna panchina inglese per lui e neanche quella dell’Empoli, che recentemente ha visto la sostituzione di Zanetti con Andreazzoli, dopo il disastroso avvio di campionato del club toscano. Proprio come uno dei possibili successori di Zanetti era stato fatto anche il nome di Iachini.

Oggi l’allenatore con quattro promozioni nel curriculum continua a migliorare la sua preparazione, in vista di un nuovo progetto che lo convinca a firmare.