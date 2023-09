Capitombolo Juve: Berardi e il Sassuolo esultano

Partita pazza tra Sassuolo e Juventus: la spuntano i neroverdi per 4-2, sconfitta sanguinosa per Allegri e i bianconeri

Dispetto di Domenico Berardi e del Sassuolo alla Juventus. Calabrese protagonista nel 4-2 pirotecnico con cui i neroverdi impongono lo stop ai bianconeri che crollano nel finale. Allegri mastica amaro per la prima sconfitta stagionale e si interroga sui limiti dei suoi.

L’approccio dei bianconeri è convinto, nei primi dieci minuti per tre volte la squadra piemontese flirta col gol. Ma a passare alla prima occasione è il Sassuolo. Laurientè calcia dal limite, Szczesny si incarta e praticamente se la butta dentro da suolo. Ottima reazione bianconera, il cross di Chiesa per McKennie viene buttato nella sua porta da Vina in tentativo di salvataggio disperato. Juventus che pare poter crescere, ma il Sassuolo risponde colpo su colpo e anzi torna in vantaggio con un gran sinistro di prima intenzione all’angolino di Berardi prima dell’intervallo. Nella ripresa, la Juve spinge ma il calabrese ispira le grandi ripartenze dei suoi infilzando ripetutamente una squadra bianconera sfilacciata: Laurientè spreca il tris in almeno tre occasioni. Fallisce una comoda occasione anche Vlahovic, il gol del pari lo trova Chiesa con un destro in scivolata e sembra poter salvare i suoi. Un altro intervento rivedibile di Szczesny però consente a Pinamonti il tap-in per il 3-2 che fa esplodere il Mapei Stadium. Finale rovente: Chiesa non si arrende e sfiora il nuovo pareggio, ma sbatte su Cragno. Defrel ha l’occasione del poker invece ma si infrange sulla traversa. La quarta rete arriva poco dopo, con un retropassaggio folle di Gatti nella sua porta sguarnita. Juventus che fallisce l’assalto alla vetta e viene anche superata dal Milan.

SASSUOLO-JUVENTUS 4-2 – 12′ Laurientè (S), 21′ aut. Vina (J), 41′ Berardi (S), 78′ Chiesa (J), 82′ Pinamonti (S), 95′ aut. Gatti (S)

CLASSIFICA SERIE A:

Inter punti 12; Lecce* 11; Juventus* 10; Milan 9; Frosinone* 8; Napoli, Torino, Verona e Fiorentina 7; Atalanta, Sassuolo* 6; Bologna 5; Monza, Roma, Lazio, Udinese, Genoa* e Salernitana* 3; Cagliari 2; Empoli 0.

*una partita in più