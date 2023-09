Cambi confermati, Pioli ribalta il Milan: out due titolari

La squadra rossonera che affronterà il Verona sarà diversa dal solito: tante sostituzioni e due assenze pesantissime

Tutto confermato, il Milan cambia volto e perde due titolarissimi, oltre Mike Maignan, contro il Verona.

Nella sfida delle ore 15.00 di San Siro, valevole per la quinta giornata di Serie A, Stefano Pioli stravolge la squadra, schierata con tre difensori centrali: giocano così Thiaw, Kjaer e Tomori, davanti a Marco Sportiello, che fa il suo esordio in rossonero dal primo minuto. A centrocampo, spazio a Musah, Reijnders, insieme all’insostituibile Rade Krunic.

In avanti il tecnico di Parma non riesce a rinunciare ad Olivier Giroud e Rafa Leao, titolari con Christian Pulisic, che ritrova il suo posto a destra. Niente riposo, dunque, per l’attaccante francese, che gioca la sua sesta partita consecutiva dal primo minuto.

Milan, ecco Florenzi: out Calabria e Theo Hernandez

C’è spazio, dall’inizio, anche per Alessandro Florenzi, che giocherà a tutta fascia sulla sinistra, con Musah sulla corsia opposta.

Una scelta quasi obbligata per via delle defezioni di Davide Calabria e Theo Hernandez. I due terzini titolari non stanno benissimo e non vanno nemmeno in panchina. Il cambio di modulo e la decisione di schierare ancora titolare Giroud sono dettati anche da questa emergenza.

Milan (3-4-3): Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori; Musah, Krunic, Reijnders, Florenzi; Pulisic, Giroud, Leao.