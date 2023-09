Cabral salva Sousa, che rimane nel mirino: senza Dia la Salernitana fa fatica, ecco perché

La Salernitana, grazie a Cabral, evita la sconfitta contro il Frosinone ma la posizione di Sousa resta decisamente in bilico

Il primo anticipo della quinta giornata di Serie A ha visto la sfida tra Salernitana e Frosinone; una partita terminata uno a uno con Cabral che ha pareggiato la rete di Romagnoli. Il gol dell’attaccante ha evitato alla sua squadra un’altra sconfitta dopo quelle contro Lecce e Torino; per la Salernitana si tratta del terzo punte nelle prime cinque giornate di campionato. Decisamente troppo poco per una squadra che vuole raggiungere, il prima possibile, la salvezza.

Un gol, quello di Cabral, importante anche per Paulo Sousa; una sconfitta, infatti, avrebbe potuto portare a drastiche decisioni nei confronti del tecnico. L’allenatore, in ogni caso, resta in bilico visto la partenza negativa della sua squadra; la prossima partita, contro l’Empoli, sarà fondamentale e non può essere sbagliata.

In una situazione del genere può essere fondamentale la figura di Ribery; l’ex campione francese, che ha chiuso la carriera calcistica proprio con la Salernitana, ha affrontato diversi momenti di difficoltà. Oggi ricopre il ruolo di collaboratore tecnico e il suo carisma può rappresentare un punto di forza in un momento per nulla semplice. Non solo Ribery; un altro giocatore che può aiutare la Salernitana ad uscire dal momento di difficoltà è Dia.

Salernitana, inizio difficile: serve Dia per cambiare passo

L’inizio di stagione della Salernitana è stato caratterizzato anche dalla vicenda Dia che non ha sicuramente aiutato il club; l’attaccante, fino a questo momento, ha giocato solo pochi minuti nel match contro la Roma. Da allora non è più sceso in campo e la sua assenza si sta facendo sentire sotto tutti i punti di vista.

Dal mercato estivo, con l’interesse del Wolverhampton, alla convocazione con il Senegal per affrontare gli impegni della sua nazionale, fino all’infortunio e il rientro in Italia con cinque giorni di ritardo dopo essere stato in Francia per motivi personali. Contro il Frosinone non è sceso in campo perché non al meglio della condizione fisica ma il giocatore sta lavorando per recuperare nel migliore dei modi e nel turno infrasettimanale potrebbe tornare a disposizione di Sousa.

La sua presenza, per questa Salernitana, è fondamentale come testimoniano i sedici gol e i cinque assist messi a segno nella scorsa stagione. Apporto realizzativo risultato determinante per la salvezza del club. Anche quest’anno l’obiettivo è la permanenza nel massimo campionato italiano; per ottenerlo serve assolutamente un giocatore come Dia.