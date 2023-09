Al Milan basta Leao: gol lampo per battere il Verona

Il sabato pomeriggio di Serie A è aperto dal Milan che ospita il Verona. Leao torna al gol e trascina i rossoneri al successo

Dopo i due anticipi del venerdì che hanno aperto la quinta giornata di Serie A, oggi pomeriggio è stata la volta di Milan e Verona dare il via al sabato di calcio in campionato.

Missione tre punti chiarissima per la truppa di Pioli dopo le tante critiche dell’ultima settimana scaturite soprattutto dalla debacle nel derby della giornata precedente. L’inizio è subito dei migliori con atteggiamento propositivo e pressione alta che hanno indotto il Verona all’errore dopo appena 8 minuti di gioco. Giroud infatti riesce ad imbucare per lo scatto di un bruciante Rafa Leao che col mancino supera Montipò e si mette immediatamente le critiche alle spalle.

La partenza migliore possibile per un Milan che però non brilla con costanza ed anzi rischia di incassare il pari al 21′ con il colpo di testa di Folorusho disinnescato da un grande intervento di Sportiello.

Milan-Verona, Leao ritrova il sorriso: un gol da tre punti

La sfida anche nel secondo tempo viaggia su ritmi non particolarmente esaltanti con i due allenatori che mettono anche mano alle rispettive panchine. Bonazzoli prova a rendersi pericoloso in avvio, mentre il Milan spreca in un paio di circostanze in contropiede senza trovare la via della porta.

Al 72′ ci ha quindi provato Pulisic con una giocata personale che ha impegnato Montipò, ma si tratta dell’unico lampo dello statunitense che di li a poco sarebbe stato sostituito. Nel finale la grande chance per Musah, protagonista anche di crampi con polemiche annesse, ma il punteggio non cambia più e premia il Milan col gol iniziale di Leao che vale tre punti pesanti per Pioli.

CLASSIFICA SERIE A: Inter e Milan* punti 12; Lecce* 11; Juventus 10; Frosinone* 8; Napoli, Torino, Verona* e Fiorentina 7; Atalanta 6; Bologna 5; Monza, Roma, Lazio, Udinese, Sassuolo, Genoa* e Salernitana* 3; Cagliari 2; Empoli 0.

*una partita in più