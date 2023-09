Vi ricordate di questi giocatori? Campioni d’Italia con l’Inter nel 2010: ecco cosa fanno oggi

L’Inter ha vinto il campionato 2009/2010 superando la concorrenza della Roma; ecco che fine hanno fatto alcuni dei protagonisti

La stagione 2009/2010 è stata dominata dall’Inter; i nerazzurri non hanno vinto solamente il campionato ma si sono imposti anche in Coppa Italia e in Champions League mostrando una forza, fisica e tecnica, che nessuno è stato in grado di contrastare.

Anno calcistico semplicemente perfetto da parte di una squadra che ha fatto sognare i propri tifosi; andiamo a vedere che fine hanno fatto alcune dei protagonisti di una stagione, completamente, a tinte nerazzurre.

Che fine ha fatto Julio Cesar: nuovo ruolo per l’ex portiere

Iniziamo, parlando dei protagonisti della stagione 2009/2010, da Julio Cesar; giocatore che ha dato un contributo fondamentale per la vittoria dello scudetto e non solo. Estremo difensore completo e tra i migliori del suo tempo, forse il più forte.

Julio Cesar era abile tra i pali, forte nelle uscite e con il tempo ha assunto un ruolo di leadership assoluta all’interno della rosa nerazzurra. Avere un giocatore come lui in campo significa garanzia di solidità e difficoltà, per gli avversari, nell’andare a fare gol. Segnare al classe 1979 era veramente complicato.

I tifosi nerazzurri non potranno mai dimenticare un giocatore del valore di Julio Cesar; per quanto concerne l’attualità, dall’estate del 2021 l’ex portiere entra nella scuderia di Amazon Prime Video e commenta alcune gare di Champions League.

Javier Zanetti e il rapporto con l’Inter: amore che dura nel tempo

Non possiamo non andare a citare, se parliamo di protagonisti dell’Inter, di Javier Zanetti; una delle bandiere storiche del calcio, insieme a giocatori come Maldini, Totti e Del Piero, ha scritto pagine importantissime nella storia del club nerazzurro. Un terzino fortissimo, abile nelle due fasi di gioco e con la capacità di dare una mano sia a livello difensivo sia dal punto di vista offensivo.

Zanetti è stato il capitano dell’Inter, l’anima e il volto di una squadra che ha saputo regalare diverse soddisfazioni ai propri tifosi; un rapporto durato anni e destinato a continuare anche dopo l’addio al calcio dell’ex terzino. Il classe 1973 è l’attuale vicepresidente dell’Inter e vuole regalare altri successi al popolo nerazzurro.

Thiago Motta oggi: uno degli allenatori più promettenti della Serie A

In mezzo al campo, l’Inter poteva contare su giocatori di assoluto livello e tra questi non possiamo non menzionare Thiago Motta; giocatore di una grande intelligenza tattica, capace di leggere in anticipo l’azione e con la possibilità di dettare tempi e ritmi di gioco.

Un regista con una qualità incredibile e che ha dato un contributo veramente importante all’interno della stagione nerazzurra; in mezzo al campo un giocatore come lui era garanzia di equilibrio e permetteva alla squadra di non trovarsi sbilanciata nel corso della partita. Le qualità in campo le sta replicando anche da tecnico; ad oggi, infatti, Thiago Motta è l’allenatore del Bologna e sta dimostrando di avere capacità importanti.

Dejan Stankovic e la nuova vita: cosa fa l’ex centrocampista dell’Inter

Sempre a centrocampo dobbiamo citare Dejan Stankovic; giocatore duttile tatticamente che poteva essere impiegato in diverse zone dal campo dalla mezzala al trequartista fino al centrocampista centrale.

Tra le sue caratteristiche principali non possiamo non ricordare la sua abilità nel calciare da fuori; un fondamentale con cui ha realizzato diversi gol andando a regalare non poche soddisfazioni ai tifosi nerazzurri. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo è diventato allenatore e, una volta terminata l’esperienza alla Sampdoria, è stato nominato tecnico del Ferencvaros.

La nuova vita di Wesley Sneijder: ecco che fine ha fatto

Numero dieci di una squadra fortissima e che, nella stagione 2009/2010, ha vissuto l’anno calcistico perfetto andando a vincere tutto. Giocatore che diede un contributo determinante per la sua Inter; abile tra le linee e con la possibilità, negli ultimi venticinque metri, di risultare decisivo e mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Una delle sue abilità principali era la capacità di andare a calciare calci d’angolo e punizioni; fondamentale con cui ha trovato diversi gol e diversi assist molto preziosi per i suoi compagni. Ad oggi Wesley Sneijder è collaboratore tecnico del DHSC Utrecht.

Samuel Eto’o che fa oggi: ecco la nuova vita dell’ex attaccante nerazzurro

Passiamo, ora, al reparto offensivo e dobbiamo iniziare da Eto’o; l’ex attaccante ha avuto un ruolo fondamentale all’interno della stagione nerazzurra e non solo per le sue straordinarie capacità tecniche e la qualità di andare a mettere in crisi la difesa avversaria.

Eto’o, nell’Inter di Mourinho, lo abbiamo visto molto spesso tornare ad aiutare la linea difensiva con uno spirito di sacrificio che si è rivelato decisivo per le vittorie del club. Dal 2021 è diventato presidente della Federazione del Camerun mentre, a maggio 2023, lo abbiamo visto su Amazon Prime Video a commentare la semifinale di Champions League tra Inter e Milan.

Diego Milto che fine ha fatto: ecco cosa fa l’ex attaccante nerazzurro

Concludiamo con Diego Milito, assoluto protagonista nel 2009/2010 con una serie di gol decisivi come la doppietta in finale di Champions, la rete all’Olimpico che ha portato la Coppa Italia e il gol contro il Siena decisivo per la vittoria dello scudetto. Giocatore fondamentale, con un fiuto del gol incredibile e la capacità di mettere in seria difficoltà la difesa avversaria che trovava difficoltà nel marcarlo.

Una volta appesi gli scarpini al chiodo, Diego Milito (nel 2017) viene nominato segretario tecnico del Racing Club per poi rassegnare le dimissione nel 2020. Nel 2021, invece, entra nella squadra di Amazon Prime Video e commenta le gare di Champions League.

Rosa Inter campione d’Italia 2009/2010

Portieri: Julio Cesar, Toldo, Orlandoni

Difensori: Cordoba, Chivu, Lucio, Maicon, Materazzi, Samuel, Santon

Centrocampisti: Cambiasso, Muntari, Sneijder, Stankovic, Thiago Motta, Zanetti, Mariga

Attaccanti: Milito, Arnautovic, Balotelli, Milito, Pandev, Eto’o, Quaresma