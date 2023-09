UFFICIALE, rottura dei legamenti della caviglia: stagione già finita

Un brutto infortunio quello capitato al giocatore; per lui rottura dei legamenti della caviglia e stagione conclusa in anticipo

L’imprevisto nel calcio è legato, fondamentalmente, al discorso infortuni; è vero che fa parte del mestiere ma è sempre brutto quando un protagonista di questo sport è costretto a fermarsi a causa di un problema decisamente serio. Fa ancora più dispiacere quando l’infortunio colpisce un giovane talento; è quanto è successo a Vitor Roque.

L’attaccante, dell’Athletico Paranaense, è un 2005 e lo scorso ventotto febbraio ha compiuto diciotto anni. Giocatore dal talento purissimo che ha incantato con le sue prestazioni. Il giocatore, dopo la vittoria della sua squadra contro l’Internacional, come riportato da espn, è stato sottoposto agli esami del caso che hanno dato una notizia pessima al giovane centravanti.

Per Vitor Roque lesione ai legamenti della caviglia destra; una pessima notizia per il ragazzo e anche per il club che dovrà fare a meno del classe 2005 fino al termine della stagione. Una situazione non semplice con il Barcellona diretto interessato.

Vitor Roque si ferma: il Barcellona osserva

Il club blaugrana è una di quelle società che, in chiave mercato, pensa non solo al presente ma anche al futuro; da questo punto di vista si deve inquadrare l’affare Vitor Roque che arriverà alla corte di Xavi nel 2024. Un colpo importantissimo per una squadra ricca di talento e per un tecnico con un preciso credo calcistico.

Questo infortunio non preoccupa più di tanto dal momento che il giovane attaccante dovrebbe star fermo per tre mesi e quindi avrà il tempo per recuperare la miglior condizione possibile in vista del suo arrivo a Barcellona. Al momento, dunque, il problema è per il ragazzo (costretto a fermarsi e non è mai una buona notizia) e per il club che deve rinunciare ad un giocatore decisamente importante.