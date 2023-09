Tra bocciature e turnover: Inzaghi ha due insostituibili

L’Inter prepara la sfida con l’Empoli dopo lo stop in Champions League contro la Real Sociedad. Simone Inzaghi cambia ancora per la gara del ‘Castellani’

Non è la stessa Inter senza Hakan Calhanoglu in campo. E la dimostrazione tangibile è arrivata nella complicata trasferta di San Sebastian, con i nerazzurri che solo nel finale hanno strappato con i denti un punto prezioso all’esordio stagionale in Champions League.

Il nazionale turco aveva saltato la gara contro la Real Sociedad per un affaticamento all’adduttore, pienamente smaltito: l’ex Milan si è allenato regolarmente ad Appiano Gentile nell’ultima seduta, facendo tirare un sospiro si sollievo a Inzaghi. Solo domani però il tecnico scioglierà le riserve sulla titolarità a Empoli di Calhanoglu, con il faro numero 20 che a meno di sorprese dovrebbe comunque partire dall’inizio. Rientro fondamentale in cabina di regia, vista anche l’impalpabile prova all’Anoeta del vice Asllani. In mediana a riposare sarà probabilmente Barella, con il ‘gemello’ Frattesi pronto finalmente all’esordio dal primo minuto in maglia nerazzurra. In difesa tornerà Acerbi dall’inizio, con Bastoni destinato alla panchina e a tirare il fiato dopo l’erroraccio in terra basca. Conferma invece per Pavard davanti a Sommer, mentre Darmian può ritrovare una maglia da titolare a spese di Dumfries: come per Barella e Bastoni anche il laterale orange – almeno inizialmente – è uno dei candidati a riposare tra i titolarissimi.

Inter, Inzaghi ritrova il faro Calhanoglu per l’Empoli. Out Cuadrado e Sensi

Simone Inzaghi è pronto a stravolgere ancora la sua Inter per esigenze di turnover, considerando il tour de force e gli impegni ravvicinati che attendono i vicecampioni d’Europa.

Dimarco si riprende il posto sul binario mancino, in avanti infine riecco Thuram: bocciato Arnautovic al fianco di capitan Lautaro Martinez, unico insostituibile quest’ultimo insieme a Calhanoglu nello scacchiere del mister piacentino. Inzaghi probabilmente non avrà ancora a disposizione Cuadrado, che ha lavorato sul campo ma sempre lontano dal gruppo. Il colombiano ex Juve non è ancora al meglio a causa dell’infiammazione al tendine e potrebbe quindi restare ad Appiano per proseguire con la tabella di recupero. Chi non ci sarà sicuramente è invece Stefano Sensi, nuovamente ai box per un risentimento muscolare al quadricipite della coscia. Il centrocampista salterà pure la sfida col Sassuolo e probabilmente anche la trasferta contro la Salernitana: Inzaghi spera di riaverlo a disposizione prima della sosta con il Bologna a San Siro.