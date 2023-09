Rabiot tradisce la Juventus: contatti avviati per l’addio

Dalla Spagna arrivano nuove indiscrezioni sul futuro di uno dei tasselli più importanti dello scacchiere tattico della Juventus

Mancano poche ore ormai al fischio d’inizio di Sassuolo-Juventus. Gara importante per i bianconeri, a caccia della quarta vittoria nelle prime cinque giornate che permetterebbe alla compagine di Allegri di volare momentaneamente in testa, in attesa del match dell’Inter impegnata nel lunch match contro l’Empoli. Il tecnico livornese, comunque, ci ha tenuto a mantenere alta la guardia nella conferenza stampa della vigilia.

Nonostante la sessione estiva di calciomercato si sia chiusa da diverse settimane, però, i rumours legati alle prossime mosse del big continuano a calamitare l’attenzione mediatica. Ne sa qualcosa la Juventus, che vorrebbe puntellare il centrocampo con almeno un colpo importante. Si valuteranno eventuali occasioni, anche se uno dei tasselli più importanti sarà rappresentato dall’eventuale rinnovo di Adrien Rabiot. Al termine di un lungo tira e molla, la mezzala francese lo scorso giugno decise di legarsi nuovamente alla ‘Vecchia Signora’, firmando un contratto annuale.

Verosimile, quindi, che nei prossimi mesi si proverà a trovare la quadra definitiva, cercando una soluzione che accontenti tutte le parti. Rivitalizzato dalla cura Allegri, il ‘Duca’ ha dichiarato a più riprese di trovarsi molto bene a Torino. Sempre più punto di riferimento dello scacchiere bianconero, il francese si sta ritagliando un ruolo da protagonista anche in queste prime apparizioni. La sua crescita esponenziale, però, non è passata affatto inosservata.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Atletico Madrid su Rabiot. Ma occhio alle sirene arabe

A fare il punto della situazione su Rabiot è todofichajes.com. Secondo quanto riferito dalla fonte iberica, infatti, il centrocampista francese sarebbe finito nel mirino dell’Atletico Madrid. I Colchoneros sarebbero andati ben oltre i primi sondaggi esplorativi, avendo già avviato i contatti con l’entourage del calciatore per capire i margini di manovra.

In tutto questo, però, occhio alle sirene arabe. L’attuale mezzala della Juventus, infatti, avrebbe già ricevuto – sempre stando alla stessa fonte – delle proposte provenienti dal campionato saudita. Ad ogni modo Rabiot non ha ancora fornito risposte definitive. Il suo focus è rivolto solo e soltanto sul proseguo della stagione. L’ipotesi di una permanenza a Torino resta sempre al primo posto. Da capire, però, se e come questi rumours ‘esteri’ possano trovare effettivi riscontri. Staremo a vedere cosa succederà.