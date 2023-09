Juventus, rinnovo Chiesa rimandato: “Ecco come stanno le cose”

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Federico Chiesa è uno degli argomenti presenti del dossier di Giuntoli. Ecco i possibili sviluppi

C’era molta attesa per capire quale sarebbe stato l’approccio di Federico Chiesa nella nuova veste tattica che Massimiliano Allegri gli ha ritagliato su misura. E l’ex esterno della Fiorentina ha subito risposto presente, con tre gol nelle prime quattro uscite che hanno contribuito a far volare la Juventus al secondo posto in classifica alle spalle dell’Inter.

Protagonista indiscusso in campo e possibile variabile anche sul mercato. Legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2025 che non è stato ancora rinnovato, Chiesa ha calamitato non poche indiscrezioni di mercato. La volontà sua e dei bianconeri è quella di trovare un accordo per ‘scongiurare’ il rischio di un nuovo caso Dybala. Tuttavia, come evidenziato da Giovanni Albanese nel corso del suo intervento a TV PLAY, l’incontro per il rinnovo di Chiesa potrebbe slittare in primavera, alla luce dei buoni rapporti tra la Juventus e l’entourage del figlio d’arte. Ecco quanto riferito sull’argomento: “Rinnovo Chiesa? I buoni rapporti tra Giuntoli e Ramadani potrebbero portare a rimandare in primavera senza fretta. Con Chiesa l’esigenza è quella di blindare l’investimento”.

Juventus, dai rinnovi alle occasioni a gennaio: “Potrebbe fare qualcosa”

Come anticipato da calciomercato.it, procede a gonfie la trattativa per la firma sul rinnovo di Gatti. Notizia confermata anche da Albanese, che ha fatto una panoramica completa delle situazioni legate ai vari rinnovi in casa Juve, non chiudendo le porte a nuovi colpi a gennaio:

“Sui rinnovi si sta lavorando tanto. Tra martedì e mercoledì dovrebbe firmare Gatti, si sta parlando con Rugini con cui si discute su un triennale. Vlahovic è in agenda per ottobre. Lavoro di Giuntoli? C’era il responsabile scouting in Champions, ma sono stati monitorati anche altre competizioni europee. La Juve sta immaginando qualcosa per Gennaio, ma dovrà essere un colpo in linea col progetto attuale. Quei giocatori probabilmente non li trovi in Champions ma in Europa League o Conference League”.