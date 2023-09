Il Milan è solo un ricordo: gol e trasferimento milionario in Premier

I grandi club pronti a tornare sulle sue tracce. In estate l’addio alla Serie A e all’Italia potrebbe essere milionario

Per un’intera stagione con la maglia del Milan, il gol non è mai arrivato. Ora dopo solo poche settimane, le reti realizzate sono già tre.

Stiamo chiaramente parlando di Charles De Ketelaere, che ha letteralmente cambiato vita da quando gioca con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il primo centro è arrivato già all’esordio contro il Sassuolo, poi l’assist per Scamacca nel corso del match contro il Monza, prima di trovare il gol – di pregevole fattura – con il Belgio, contro l’Estonia, in un match valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei. Ieri, infine, è arrivata anche la rete in Europa League contro il Rakow. Un colpo di testa perfetto, con il quale l’Atalanta ha sbloccato la partita.

De Ketelaere ha dimostrato così di essersi gettato alle spalle l’anno orribile al Milan. Gli è bastato trasferirsi a qualche km da Milano per ritrovarsi e per far tornare i migliori club d’Europa ad osservarlo. Il nome del calciatore belga, d’altronde, è sui taccuini dei top team da anni e siamo certi che ben presto in molti busseranno alla porta dell’Atalanta per lui.

Il club di Bergamo può esercitare il diritto di riscatto, versando nelle casse del Milan, una somma vicina ai 30 milioni di euro. Continuando così, un ritorno in rossonero appare davvero da escludere.

Calciomercato Milan e Atalanta, possibile assalto inglese per De Ketelaere

30 milioni sono certamente tanti soldi, ma l’Atalanta ha dimostrato di saper vendere bene e quindi può essere un investimento decisamente alla portata.

Rasmus Hojlund è solo l’ultima grande cessione eccellente, al Manchester United, per ben 75 milioni di euro più 10 milioni di bonus. Immaginare una cessione alla ‘Hojlund’ per De Ketelaere, dunque, non è poi così impossibile. D’altronde in Premier League sono cifre che molti club sono pronti a spendere. Ancora una volta il Manchester United, che sembra aver creato un asse con l’Atalanta, potrebbe interessarsi all’ex Club Brugge, ma attenzione anche al Newcastle e all’Arsenal, che lo seguono da tempo. Un addio immediato farebbe felice non solo l’Atalanta, ma anche il Milan, che incasserebbe pure il 10% della sua futura rivendita.