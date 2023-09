Serie A, la cronaca di Salernitana-Frosinone 1-1

Calciomercato.it vi offre il match dell’Arechi’ tra la Salernitana di Paulo Sousa e il Frosinone di Di Francesco in tempo reale

La Salernitana affronta il Frosinone in una gara valida come primo anticipo del venerdì che apre la quinta giornata del campionato di Serie A. Uno scontro diretto in chiave salvezza che sarà diretta dall’arbitro Piccinini della sezione di Forlì.

Reduci dalle sconfitte contro il Lecce e contro il Torino senza segnare gol, i granata di Paulo Sousa vanno a caccia della prima vittoria stagionale per uscire dalla zona retrocessione ed evitare di entrare in una crisi che potrebbe portare persino al cambio in panchina. Situazione molto diversa per i gialloblu di Eusebio Di Francesco, che vogliono dare seguito alla grande vittoria in rimonta da 0-2 a 4-2 contro il Sassuolo e centrare un altro successo che li porterebbe almeno per un giorno al secondo posto a pari punti con la Juventus. La partita sarà visibile in tv e in streaming su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale all’aprile del 2021 in Serie B, quando i campani si imposero per 1-0 con il gol di Cicerelli. Calciomercato.it vi offre il match dell’Arechi’ tra Salernitana e Frosinone live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Salernitana-Frosinone

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Martegani, Maggiore, Bradaric; Candreva, Castanos; Cabral. All. Paulo Sousa

FROSINONE (4-3-2-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Barrenechea, Mazzitelli; Caso, Soulè; Cheddira. All. Di Francesco

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 12; Juventus 10; Milan 9; Lecce 8; Napoli, Torino, Verona, Frosinone e Fiorentina 7; Atalanta 6; Bologna 5; Genoa, Monza, Roma, Lazio, Udinese e Sassuolo 3; Salernitana e Cagliari 2; Empoli 0.