Bordin consiglia Mourinho dopo il ko: “Roma con potenziale inespresso”

Il tecnico dello Sheriff, Roberto Bordin, ha voluto dare un consiglio a Mourinho dopo la partita giocata in Europa League

Sono ripartite le coppe con due italiane impegnate in Europa League, Roma e Atalanta; l’esordio di entrambe è stato positivo dal momento che hanno ottenuto una vittoria. Per quanto riguarda i giallorossi, dopo la sconfitta in finale a Budapest contro il Siviglia, la squadra ha iniziato il cammino verso la finale di Dublino. Il primo impegno europeo, dei ragazzi di Mourinho, è stato in trasferta; contro lo Sheriff Tiraspol.

Una partita non bellissima da parte della Roma che, nonostante tutto, ha avuto il merito di portare a casa i tre punti; decisivo Lukaku al suo secondo gol consecutivo dopo quello realizzato contro l’Empoli. Una rete arrivata al termine di una bellissima azione con protagonisti Dybala e Cristante, autore dell’assist.

I padroni di casa dello Sheriff tornano a casa a mani vuote ma con la consapevolezza di aver fatto una buona partita. E’ dello stesso pensiero l’allenatore Roberto Bordin che, intervenuto ai microfoni di TvPlay, ha voluto dire la sua sul match. “Contenti per la prestazione, abbiamo disputato una buona gara” le parole del tecnico dello Sheriff.

Nel calcio il risultato è sicuramente importante ma il club moldava non può non essere soddisfatto di quanto mostrato al cospetto di una squadra decisamente più forte e che punta ad arrivare in fondo alla competizione.

Bordin e il consiglio a Mourinho: “Devono stare attenti”

Il tecnico dello Sheriff ha voluto anche dare un consiglio al suo collega in merito a quanto visto nei novanta minuti, recuperi esclusi, di partita. “Roma con potenziale inespresso” e il riferimento è, molto probabilmente, alla grande qualità di cui può disporre il tecnico. Tra centrocampo e attacco, infatti, i giallorossi hanno diverse alternative ma non ancora al meglio della condizione fisica.

La Roma, contro lo Sheriff, ha mostrato anche qualche lacuna difensiva; sono stati commessi diversi errori che devono essere limati il prima possibile. A tal proposito Bordin ha sottolineato “Hanno concesso qualcosa di troppo, devono stare attenti”. Nella serata di Europa League ci sono state delle disattenzione che potevano costare care alla difesa giallorossa.

Aspetto su cui Mourinho dovrà lavorare in vista del proseguo della stagione e di una competizione, l’Europa League, dove i giallorossi vogliono tornare in fondo dopo la profonda delusione dello scorso anno quando il Siviglia si impose ai rigori.