Blitz per Donnarumma, la firma è sempre più vicina

Svolta nel futuro di Donnarumma: colloquio con gli agenti e firma sul contratto che sembra essere sempre più vicina

L’arrivo di Luis Enrique sulla panchina del Paris Saint-Germain sembrava minare le certezze legate a Gigio Donnarumma.

Il tecnico spagnolo ha smentito una possibile mancanza di fiducia nei confronti del portiere italiano e in questo inizio di stagione lo ha sempre schierato tra i titolari. Attestato di stima dunque da parte dell’allenatore e segno di fiducia nei confronti del ragazzo, che ha vissuto soprattutto con la maglia della Nazionale un periodo non semplice dopo le sfide con Macedonia del Nord ed Ucraina e che ora potrebbe prolungare ulteriormente la sua permanenza in quel di Parigi. Donnarumma è infatti sotto contratto con i transalpini sino al 2026.

Psg, colloqui in corso per il rinnovo di Donnarumma

Il matrimonio però tra il portiere ex Milan e il club campione di Francia, iniziato nell’estate del 2021, potrebbe ulteriormente prolungarsi.

Il giornalista turco Ekrem Konur di ‘Top Mercato’, ha infatti sottolineato come il club e l’entourage del giocatore, assistito dal Team Raiola, siano infatti vicinissimi al raggiungimento di un prolungamento contrattuale. Per il portiere italiano è pronto un contratto sino al 2028, un rinnovo dunque di due stagioni. Ulteriori contratti, sottolinea il giornalista, avverranno nei prossimi giorni, ma sembra esserci fiducia in merito alla firma.

Lo stesso Konur sottolinea però come sull’estremo difensore ci sia anche l’interesse di diversi club europei, che stanno monitorando con attenzione la situazione di Donnarumma. Dalla Spagna hanno sottolineato come una delle squadre più vigili in quest’ottica sia la Juventus. I bianconeri dovranno fare i conti con il futuro di Szczesny e come sostituto all’altezza del polacco starebbero valutando proprio il numero uno della Nazionale. Un’operazione però non semplice, sia per il contratto comunque ancora lungo che lega Donnarumma al Psg, sia, soprattutto, per la volontà del club transalpino di prolungare l’accordo.