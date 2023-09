Aggredisce l’arbitro e viene squalificato: fuori per due anni

Altro episodio di violenza fisica ai danni di un direttore di gara nel corso di un match di campionato in Piemonte, al calciatore una pesantissima squalifica

I campionati italiani hanno preso il via da poche settimane sia a livello professionale che dilettantistico, così come anche su suolo giovanile. Ed è proprio sui campetti di provincia che accadono gli eventi più incredibili, non necessariamente nel senso positivo del termine.

Spesso sono infatti proprio le primissime categorie di formazione giovanile ad essere teatro di episodi di violenza piuttosto severi, perpetrati per lo più ai danni dei giovani direttori di gara che intraprendono la propria avventura nel mondo calcistico all’interno del rettangolo di gioco. L’ultimo episodio è occorso nella categoria degli Allievi Regionali in Piemonte, ove un arbitro è stato colpito con un pugno diretto sul fianco mentre era rivolto di spalle all’aggressore. Oltretutto, al fine di celare la propria responsabilità e non permettere il riconoscimento, il calciatore avrebbe tentato di nascondersi nel mezzo della mischia e fra i compagni di squadra.

Campionato finito alla prima giornata, resterà fuori per due anni. Sanzioni alla società

Questo è stato poi punito per condotta violenta dal Giudice Sportivo di stanza, come riportato nel comunicato ufficiale redatto dal funzionario di diritto sportivo lo scorso 19 settembre. Per il calciatore, campionato concluso dopo appena una giornata. Ma quel che è peggio è la lunghezza della sanzione prevista di due anni.

Oltre all’autore del gesto, è stato espulso anche il tecnico della squadra per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara, 8 giornate di squalifiche ad un altro tesserato ed ammenda pecuniaria rivolta alla società. Una giornata che non dimenticheranno facilmente.