L’Inter sfida la Juve: duello a zero nel 2024

Nerazzurri insidiosi sul profilo in scadenza del Real Madrid post Cuadrado, accostato spesso alla causa bianconera di Max Allegri nel giugno 2024

Buon avvio e speranze alte per l’Inter in stagione. Quantomeno in campionato, competizione in cui Simone Inzaghi ha intenzione di fare bene per apporre in bacheca uno Scudetto sfuggito per due anni consecutivi. E quel che verrà in Champions League sarà comunque onorevole. Di tutt’altro avviso, invece, Massimiliano Allegri con la sua Juventus esclusa dalle competizioni europee per i fatti noti in seguito alla sentenza definitiva sul caso plusvalenze.

Le due società restano dunque favorite al titolo italiano e non smetteranno di darsi battaglia sul mercato dei parametri zero futuri con la consapevolezza che, ormai, sono quei profili lì a garantire un netto risparmio sui bilanci in rosso. L’Inter in particolare ha voglia di tenere testa alle ormai palesi avances della Juventus nei confronti dell’esterno a tutta fascia Lucas Vazquez.

Abile nel giocare in qualunque posizione della corsia destra, che sia come terzino di spinta o come esterno offensivo, il calciatore spagnolo è in procinto di lasciare il Real Madrid a fine stagione per decidere liberamente del suo futuro altrove.

Vazquez idea Inter post Cuadrado, non rinnoverà

Nessuna proposta di contratto all’orizzonte per Vazquez dunque, almeno in questa prima fase di stagione. Poi si vedrà. Certo è che i nerazzurri vogliono continuare ad osservarlo perché ci sarà da badare seriamente a quel che sarà di Juan Cuadrado, anch’egli in scadenza nel giugno 2024 e prelevato proprio dalla stessa Juventus a parametro zero la scorsa estate.

Dalla Juventus potrebbe poi esser preso in considerazione anche il profilo di Alex Sandro, rimasto nel capoluogo piemontese per aver esercitato la clausola di prolungamento di una stagione. Quest’ultimo, attualmente fermo ai box per infortunio, potrebbe tuttavia esser scartato come opzione a zero da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. Almeno fin quando la corsia mancina sarà composta da due calciatori in forma come Federico Dimarco e Carlos Augusto.