L’attacco dello storico ex: “Alla Roma serve un nuovo portiere”

Le parole dell’ex portiere brasiliano, intervenuto ai microfoni di tv play, sulla situazione attuale della Roma

Ospite della trasmissione, Julio Sergio ha detto la sua sulla rosa dei giallorossi, focalizzandosi poi, vista la sua esperienza, sul tema portiere, analizzando la situazione relativa a Rui Patricio.

Il numero 1 della formazione allenata da Josè Mourinho è stato oggetto di molte critiche. L’esperto portiere portoghese, alla Roma dal 2021, ha alternato prestazioni superlative a errori clamorosi, facendo storcere il naso a più di qualche tifoso. Anche Julio Sergio, intervenuto sul tema ai microfoni di ‘Tv Play’, si è fatto la sua idea: “Rui Patricio è un portiere esperto, ma la Roma ha bisogno di un nuovo numero 1.” Il brasiliano, rimasto nei cuori dei tifosi giallorossi, ha espresso quindi i propri dubbi sull’estremo difensore della Roma, protagonista di alcuni errori gravi nel corso della sua esperienza in Italia.

Rui Patricio alla Roma, i suoi numeri

Sbarcato a Roma nell’estate del 2021 dal Wolverhampton per 11,5 milioni di euro, il numero 1 portoghese non ha mai convinto a pieno nel corso della sua esperienza in giallorosso.

Il suo connazionale Josè Mourinho, che ha puntato sul portiere ex Premier League, non ha mai smesso di dargli fiducia, relegando sempre a un ruolo marginale il suo vice Svilar. Per il portoghese, che ha disputato 77 partite in maglia giallorossa, sono 84 i gol subiti, per una media di oltre un gol a partita subito. Una parte dei tifosi e degli addetti ai lavori non è tuttavia dello stesso avviso dell’allenatore della Roma, addossando al portiere la colpa di non dare sicurezza al reparto difensivo.