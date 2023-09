Inter, Arnautovic bocciato: già scelto l’erede

Inter, Arnautovic già bocciato dopo il flop in Champions League: l’erede dell’austriaco è già stato scelto

Un ritorno da titolare con la maglia dell’Inter non certo indimenticabile per Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco, scelto da Inzaghi nell’undici di partenza di San Sebastian, non ha brillato.

Tanti i tifosi che hanno puntato il dito contro l’ex Bologna, che sui social si sono scatenati. Qualcuno, addirittura, lo ha paragonato a Correa. Difficile quindi che dopo una simile prestazione e con un Thuram apparso in forma, il numero 8 nerazzurro possa vestire nuovamente una maglia da titolare ad Empoli. Sulla carta quella contro i toscani sembra essere una sfida semplice, ma Inzaghi ha già fatto parecchio turnover contro la Real Sociedad ed è lecito aspettarsi la formazione tipo nel lunch match di domenica.

Inter, flop Arnautovic in Champions: i tifosi rivogliono Dzeko

Vista la non convincente prestazione di Arnautovic, con molti tifosi che hanno già bocciato il giocatore, su Twitter abbiamo proposto un sondaggio chiedendo chi dovrebbe essere il nuovo innesto nerazzurro a gennaio per migliorare la rosa.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 ⚫️🔵 #Arnautovic bocciato alla prima da titolare con l’#Inter in Champions League: chi dovrebbero acquistare i nerazzurri a gennaio per migliorare l’attacco❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 21, 2023

E il 38,9% ha avuto pochi dubbi, scegliendo Edin Dzeko. Il bosniaco ha lasciato i nerazzurri in estate firmando per il Fenerbahçe, sottolineando però che sarebbe rimasto volentieri a Milano. Dzeko ha ammesso infatti che ad incidere sulla sua scelta c’è stata l’idea che il club potesse trattenere Lukaku e dunque il minutaggio per lui non sarebbe stato così alto.

Alle spalle di Dzeko un’alta percentuale (33,3%) ha scelto Mehdi Taremi. L’iraniano, in scadenza a giugno 2024, è stato accostato in estate sia all’Inter che al Milan, ma alla fine è rimasto al Porto, che potrebbe però cederlo a gennaio per evitare di perderlo a zero. Decisamente più basse invece le percentuali per le altre opzioni. Luis Muriel dell’Atalanta è stato scelto dal 14,4% dei votanti, mentre Alvaro Morata, anche lui accostato a più riprese alla società meneghina nel corso dell’estate, ha ricevuto il 13,3% delle preferenze.