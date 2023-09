De Paul al posto di Pogba: tutte le cifre

Nell’ultimo periodo, suo malgrado, è diventato protagonista in modo negativo Paul Pogba. Un nome che fa ruotare anche il mercato in entrata dei bianconeri

La Juventus, che può gestire la settimana senza impegni europei, si prepara alle prossime sfide di campionato focalizzandosi sulla Serie A come obiettivo principale. Massimiliano Allegri ha però perso nell’ultimo periodo Paul Pogba, che poteva essere importante per le rotazioni di una mediana che pare aver trovato il proprio equilibrio.

La vicenda relativa al centrocampista francese è ormai nota a tutti, ed obbliga il ragazzo ad uno stop forzato, e soprattutto la Juventus a trovare prontamente delle soluzioni alternative in attesa che la vicenda si possa chiarire definitivamente in un senso o nell’altro. In soccorso del club bianconero anche il calciomercato invernale, che potrebbe riportare in auge un vecchio pallino per il centrocampo, utile ad innalzare la cifra tecnica del reparto.

La situazione di Pogba potrebbe infatti far optare la Juve per l’inserimento di un altro calciatore di qualità in quella zona, e il nome giusto potrebbe arrivare dalla Spagna, e precisamente con un ex Serie A. A Madrid è infatti da monitorare la situazione di Rodrigo de Paul, che prima del trasferimento all’Atletico fu vicino anche alla stessa Juventus.

Calciomercato Juventus, torna in orbita de Paul per gennaio: focus dalla Spagna

La vicenda Pogba, secondo quanto evidenziato da ‘Todofichajes.com’, potrebbe allontanare de Paul dal Wanda Metropolitano per portarlo nella sessione invernale di calciomercato proprio alla Juventus.

Pur essendo un tassello importante per l’Atletico, e soprattutto per l’allenatore Simeone, il centrocampista argentino non ha un gran rapporto con i gestori del club. L’ex Udinese potrebbe quindi anche lasciare Madrid presentandosi come opzione più che allettante e con un prezzo di vendita già ben fissato sui 40 milioni di euro.

Una cifra alta ma che consentirebbe alla Juventus di riportare in Serie A un calciatore importante e che ha già fatto molto bene in Italia. Va comunque sempre considerata la situazione economica del club bianconero e il mercato accorto fatto la scorsa estate. De Paul finora in stagione ha messo insieme 3 presenze con due assist.