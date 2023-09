De Ketelaere segna ancora, per il Milan è un rimpianto: “E’ l’effetto Pioli”

Charles De Ketelaere segna il secondo gol con la maglia dell’Atalanta e i tifosi rossoneri tornano a criticare il tecnico del Milan

Ancora un gol per Charles De Ketelaere. Il belga è stato protagonista di un’ottima partita con la maglia dell’Atalanta, contro il Rakow, nella prima sfida della fase a gironi dell’Europa League.

L’ex Milan ha trovato anche il gol, che ha sbloccato la partita, ancora una volta di testa. Un gol che certifica, come De Ketelaere sia riuscito a voltare pagina, dopo un anno davvero complicato.

Il Milan è ormai alle spalle e continuando così il suo riscatto, da parte dei bergamaschi, appare davvero scontato, ma l’ottima prestazione del belga ha spinto diversi tifosi a criticare ancora una volta Stefano Pioli. Il mister, reduce da un derby disastroso, è finito nel mirino sui social per la gestione del giovane ex Club Brugge, che ora appare un rimpianto. In molti non hanno dubbi: la mancata esplosione di De Ketelaere è dovuta proprio a Pioli.

Ecco alcuni tweet che vedono protagonista il tecnico rossonero:

Esonero Pioli e si riporta a casa il Principino Charles de Ketelaere — Timothee Chukwueze (@56assist) September 21, 2023

De Ketelaere scarso via Pioli e Milan Twitter dovete impazzire tutti — Steinar Baywatch Nilsen (@kluivertbogarde) September 21, 2023

Dai dai che il riscatto di de ketelaere è sempre più vicino La ragione del fatto che fosse forte non c'è neanche bisogno che la nomini, è l'effetto pioli quello — Hellshark27 (@hellshark27) September 21, 2023

io spero che riusciremo a rientrare dall’investimento perché ormai è meglio così. Detto questo lo pensavo e lo penso ancora di più oggi: l’anno scorso con De Ketelaere il signor Pioli ha fatto le porcherie — Juan Alberto "Pepe" Schiaffino Villano (@_schiaffino__) September 21, 2023

De Ketelaere ha segnato di nuovo, a prova che gli allenatori possono creare e distruggere. Pioli e Garcia al momento sembrano Attila, dove passano loro non cresce l’erba — TuPac O’ Frat R’Uzimé 🏆🇮🇹 (@Duepacche) September 21, 2023

nessuna critica a Pioli che non ha saputo valorizzare De Ketelaere… poi è Allegri che rovina i calciatori — ChristianJames 🤍🖤📸🌎✈️ (@ChrisJames27_) September 21, 2023