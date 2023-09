Addio Leao: più di 100 milioni per il Milan

Occhi di due big internazionali sul talento portoghese a disposizione di Pioli, prevista una maxi offerta per accontentare la dirigenza del Milan

Rafael Leao, sempre solo Leao. L’esterno offensivo del Milan è ancora oggi il vero grande talento di cui dispone Stefano Pioli. Una macchina da gol devastante quando s’invola verso la porta avversaria. E nonostante le difese avversarie abbiano ormai scoperto il trucco, lui riesce comunque a reinventarsi per punirle. Un copione visto e rivisto più volte soprattutto nella passata stagione in rossonero.

La buona partenza del Milan nella nuova annata sportiva ha trovato, per la gioia del tecnico, anche nuovi appigli tattici. Fra questi il buon Christian Pulisic. Eppure Leao, a corto della medesima incisività del passato, risulta essere ancora l’uomo oggetto dei desideri dei club esteri. Quelli che potrebbero realmente insidiare il Milan con un’opera di prelievo unica intorno ai 100 milioni di euro.

Stando alle ultime voci di mercato lanciate dal portale ‘fichajes.net’, su Leao ci sarebbero in particolar modo le attenzioni di Real Madrid e Liverpool. I primi sono sotto l’ala protettiva di Carlo Ancelotti e vorrebbero slanciare ulteriormente il proprio percorso di crescita in Europa dopo l’ultima annata da dimenticare sotto il profilo dei risultati internazionali. I secondi, invece, hanno trovato nuova verve nel campionato di Premier League grazie a qualche operazioni di puntellamento nei vari reparti e contano di poter mettere a segno un colpo da paura come non si vede dai tempi di Sadio Mané.

Leao tra Real Madrid e Liverpool, servono almeno 150 milioni

Entrambe troverebbero un grosso intoppo: lo stesso Milan. Ebbene sì, i rossoneri non hanno intenzione di cedere Leao a meno di 150 milioni.

Oltretutto non sussistono i presupposti per far calare il prezzo del suo cartellino che, al contrario, continua a crescere anno dopo anno. Soprattutto perché il suo contratto parla chiaro fino al giugno 2028 ed è stato rinnovato da pochi mesi a questa parte. Da non sottovalutare tuttavia eventuali proposte di adeguamento con l’inserimento di profili da giocare come contropartite tecniche, qualora il Milan fosse realmente convinto di cedere il proprio pupillo sotto gli occhi dei propri tifosi.