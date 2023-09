Napoli bocciato, sentenza durissima sullo scudetto: “Non ci sono dubbi”

La partenza deludente della formazione di Rudi Garcia complica i sogni dei tifosi azzurri

Quelle che potevano essere delle normali e comprensibili problematiche avvertite dal Napoli nel passaggio di consegne da Luciano Spalletti a Rudi Garcia, si stanno trasformando in qualcosa di più serio. Ad accendere il primo campanello d’allarme, dopo la sconfitta contro la Lazio, è stato nell’ultimo turno il pareggio contro il Genoa.

Stando a quanto visto nelle prime quattro giornate di campionato, dunque, secondo il procuratore Beppe Accardi il Napoli si ritrova dietro nei favori del pronostico per la vittoria dello scudetto, alle spalle di Inter e Juve. Questo il commento del noto agente ai microfoni di Calciomercato.it in onda su TV Play: “Che l’antagonista più credibile nella lotta Scudetto sia la Juventus penso non ci siano dubbi. Ricordiamoci però che siamo a inizio campionato e diverse squadre faticano a carburare subito, poi le ritroviamo in alto in classifica. Il Napoli, anche la stessa Roma penso che possa partire, anche l’Atalanta vedrete che a lungo andare si ritroveranno sopra a lottare per il titolo. Sempre ricordandoci che comunque Juventus e Inter sono le più attrezzate“.

Calciomercato Inter, Accardi su Thuram: “E’ diverso da Lukaku”

Accardi ha poi commentato l’impatto disarmante di Thuram nel mondo Inter.

Secondo l’agente, però, è ancora presto per avanzare paragoni con Lukaku: “Non è questione di essere meglio assortiti, sono proprio diverse le caratteristiche dei giocatori, Thuram è diverso da Lukaku ma può giocare bene con Lautaro. Poi che possa fare addirittura meglio non lo so, Lukaku ti dà un peso importante in attacco, Thuram deve ancora dimostrare“.

Infine, il parere di Accardi sul possibile ruolo delle italiane nella settimana dell’esordio europeo dopo l’esaltante percorso che le ha viste protagoniste nella passata stagione: “Che l’Inter abbia una squadra più adatta alla Champions non ci sono dubbi. Penso che al di là del momento di difficoltà che sta avendo il Napoli in questo avvio di campionato penso che il Napoli possa essere una delle sorprese della Champions”.