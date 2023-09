Milan-Newcastle anche sul mercato: nuovo affare dopo Tonali

La formazione inglese ha messo gli occhi su uno dei migliori dell’undici titolare di Stefano Pioli

Il Newcastle potrebbe bussare nuovamente alla porta del Milan. La sfida di Champions League, in programma oggi alle 18:45, sarà la vetrina ideale per analizzare il prossimo obiettivo di mercato dei ‘Magpies’.

Malick Thiaw è un obiettivo concreto per il Newcastle. Come riporta ‘Ekrem Konur’ su Twitter, gli inglesi stanno monitorando la situazione del difensore tedesco. Il 22enne, uno dei migliori dello scorso campionato per continuità di rendimento, ingolosisce la dirigenza del club di proprietà del fondo arabo PIF. La sfida di oggi rappresenterà quindi, oltre alla partita che apre la nuova stagione della Champions League 2023/2024, un palcoscenico per il calciatore del Milan, osservato speciale dagli uomini mercato del Newcastle

Milan-Newcastle, sfida sul campo e sul mercato

Se il sorteggio ha voluto che queste due formazioni si scontrassero sul campo per il passaggio al turno successivo della Uefa Champions League, la sfida tra i due club non sembra limitarsi al campo.

Dopo il chiaccherato trasferimento di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle di questa estate per oltre 70 milioni, un nuovo intreccio di mercato potrebbe coinvolgere le due società. Nonostante l’iniziale disappunto dei tifosi rossoneri per la partenza di uno dei leader della squadra, la dirigenza ha riottenuto l’entusiasmo dei propri supporters grazie ad una campagna acquisti mirata, puntellata da grandi colpi e finanziata per la maggior parte dai soldi incassati dalla cessione del centrocampista italiano. Vedremo ora se, nel caso si intensificassero i contatti tra i due club per Malick Thiaw, il Milan lascerà partire il difensore tedesco o lo tratterrà alla corte di Stefano Pioli.