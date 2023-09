Insulti e sputo agli arbitri nel post gara: stangata pesantissima

Post partita incandescente che costa caro per il club: maxi squalifica, multa e un turno da disputare a porte chiuse

Finale di gara rovente e stangata dal giudice sportivo. Quello che è accaduto all’interno degli spogliatoi nel post partita non è passato inosservato ed ha portato a conseguenze pesantissime: cinque giornate di squalifica, tremila euro di ammenda e un turno da disputare a porte chiuse.

È questo ciò che ha già deciso il giudice sportivo in merito a quanto accaduto nel corso del match di Serie D tra Manfredonia Calcio 1932 e Team Altamura di domenica scorsa. Una partita disputata a porte chiuse per l’inagibilità dell’impianto a disposizione dei padroni di casa e terminata 3-1 a favore della squadra ospite.

Ciò che però ha destato scalpore è stato sicuramente il post gara, molto rovente stando a quanto riportato dal giudice sportivo nel comunicato con il quale ha pubblicato le sanzioni per le gare dello scorso weekend. Come detto per il Manfredonia la punizione è stata esemplare: quattro turni di squalifica per il calciatore Hernaiz per un gesto offensivo nei confronti degli arbitri, gesto peraltro reiterato più volte rivolgendosi il pubblico; una giornata di stop per il massaggiatore per proteste contro l’arbitro.

Serie D, stangata per il Manfredonia: cosa è accaduto

Ma la sanzione tocca anche direttamente la società che è stata punita con tremila euro di ammenda e con la disputa di una gara casalinghe a porte chiuse.

Tutto per quanto successo a fine partita, come si può legge nel comunicato del giudice sportivo. Dopo l’incontro, infatti, persone non identificate – ma riconducibili alla società – si sono presentate nello spiazzo antistante gli spogliatoi e hanno insultato il direttore di gara, cercando il contatto fisico con lo stesso. Un tentativo fortunatamente andato a vuoto grazie all’intervento di un dirigente.

Inoltre uno degli assistenti ha ricevuto uno sputo sul volto. Da qui le decisioni del giudice sportivo per una compagine che ha iniziato il campionato con due sconfitte e tanti problemi, dentro e fuori dal campo.