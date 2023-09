De Paul torna in Serie A: verdetto a furor di popolo

Rodrigo De Paul ha lasciato un ottimo ricordo in Italia e da tempo si parla di un suo possibile ritorno in Serie A: il verdetto

Nelle lunghe stagioni vissute in Italia, Rodrigo De Paul ha avuto una crescita esponenziale. Con la maglia dell’Udinese, da mezza punta di talento ma un po’ anarchica, si è evoluto gradualmente in un tuttocampista dai piedi buoni, grande visione di gioco, anche capace di sacrificarsi in fase difensiva. Normale che tante big avessero messi gli occhi su di lui, fino al trasferimento all’Atletico Madrid.

In Spagna, in due anni e spiccioli non sempre ha vissuto momenti brillanti, ma il suo valore non si discute. E anzi è stato, a dicembre, tra i protagonisti della vittoria dell’Argentina ai Mondiali in Qatar. Non è un caso che spesso si ripensi a lui nell’ottica di un ritorno nel nostro campionato, dove ha ancora tanti estimatori. L’Atletico non ha mai chiuso totalmente a una cessione, anche se le richieste dei Colchoneros rimangono elevate. La Juventus è una delle squadre che ci pensano, ma anche a Milan e Inter, chissà, potrebbe fare comodo.

De Paul il ‘prescelto’ tra i cavalli di ritorno dall’Atletico

L’Atletico, questa sera, sarà di scena in Italia a Roma, in casa della Lazio, per l’esordio in Champions League. Tanti i giocatori tra i madrileni vecchie conoscenze del nostro campionato e che un domani potrebbero ritornare.

Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti su Twitter, tramite il consueto sondaggio, quale degli ex ‘italiani’ sarebbe più bello rivedere nel nostro campionato. Quasi un plebiscito per De Paul, votato dal 60% dei partecipanti. Assai meno voti per Morata, Molina (sia l’attaccante che l’esterno col 17,5% dei voti) e per Savic (appena il 5% delle preferenze).