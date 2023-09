Brutta tegola in attacco, c’è lesione: salta anche la Juve

Brutte notizie in casa nerazzurra dopo l’infortunio del bomber. Lesione muscolo-fasciale di primo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra

L’ultimo weekend di Serie A non è stato particolarmente positivo per l’Atalanta che ha prima perso in casa della Fiorentina per 3-2 e poi riscontrato anche l’infortunio di Gianluca Scamacca che priverà Gasperini di un attaccante fondamentale per il prossimo periodo.

L’avvio in maglia nerazzurra è stato eccezionale per il centravanti ex Sassuolo e West Ham che alla prima da titolare contro il Monza prima della sosta aveva realizzato una splendida doppietta. 4 presenze complessive finora per lui e appunto due reti, ma anche un infortunio che tiene in apprensione l’intero ambiente nerazzurro.

Scamacca contro la Fiorentina ha giocato solamente la mezz’ora finale, senza peraltro incidere, e al termine dello stesso ha accusato un fastidio muscolare che è stato approfondito e valutato meglio in questi giorni.

Brutte notizie per l’Atalanta, Scamacca ko: i tempi di recupero

Non arrivano notizie incoraggianti per Gasperini, che perderà Scamacca per il prossimo periodo. Questa mattina sono stati effettuati gli esami strumentali, i quali non hanno rilevato news positive per il centravanti italiano.

Dopo gli accertamenti odierni emerge una lesione muscolo-fasciale di primo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Brutta tegola proprio in un periodo nel quale si gioca sostanzialmente ogni tre giorni fino alla prossima sosta per gli impegni delle nazionali. Nel momento maggiormente denso di impegni Gasperini perderà il proprio centravanti principe che potrebbe rientrare proprio dopo la pausa visto lo stop che si aggirerebbe tra le tre settimane e il mese.

Un lasso di tempo lungo in cui l’Atalanta giocherà nell’ordine contro il Rakow Czestochowa, Cagliari, Verona, Juventus, Sporting e Lazio. Tutte gare che tra campionato ed Europa League rischiano già di essere particolarmente pesanti, soprattutto in virtù di big match come quelli contro bianconeri e biancocelesti.