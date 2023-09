Pioli esulta per la prestazione, ma richiama Leao: “Avrei spaccato la porta. Ecco come stanno Maignan ed Hernandez”

Le dichiarazioni di Stefan Pioli in conferenza stampa, al termine del primo match di Champions League, contro il Newcastle

Il Milan di Stefano Pioli rialza la testa, con una prestazione di ottimo livello, ma non basta per portare a casa la vittoria.

I rossoneri, ci provano dall’inizio alla fine, con venticinque tiri (ben nove verso lo specchio della porta), senza successo. Il Diavolo così sbatte letteralmente contro il muro eretto dal Newcastle, che strappa un punto prezioso, che più avanti potrà pesare davvero parecchio.

Il ko contro l’Inter appare, dunque, già alle spalle. Pioli non può che essere soddisfatto della prova della sua squadra, che ha saputo reagire al 5 a 1 di sabato scorso, ma il pareggio di stasera vale un po’ come una sconfitta, in ottica qualificazione.

Nel mirino della critica è finito così l’attacco che non è riuscito ad incidere come avrebbe dovuto. Male Rafael Leão, che ha spesso fatto la scelta sbagliata, così come Chukwueze: “Dispiace per i ragazzi che avrebbero meritato di più così come il pubblico – ammette Pioli in conferenza stampa -. Il gol sbagliato dal portoghese? Se mi chiedete cosa avrei fatto io al suo posto, avrei spaccato la porta. Samuel? Lui come Musah ha bisogno di giocare per conoscere bene i meccanismi della squadra e i compagni. Si è fatto trovare pronto e se continua con questo atteggiamento le occasioni non mancheranno”.

Al Milan, dunque, è mancato solo il gol, ma la squadra di Pioli, come detto, ha dimostrato di essersi gettata alle spalle il bruttissimo ko nel derby: “Mi tengo la prestazione – prosegue il mister -, contro l’Inter abbiamo preso una bella botta, ma il mio lavoro è a prescindere a livello psicologico e strategico”.

Milan, ritorna l’incubo infortuni: il punto di Pioli

E’ inevitabile un punto sui tanti problemi fisici che hanno colpito i giocatori di mister Stefano Pioli.

A preoccupare di più è sicuramente Maignan, fermatosi per un risentimento al flessore sinistro: “Mike dice di aver sentito qualcosa di piccolo, speriamo bene – conclude Pioli -. Domani faremo le valutazioni del caso, ma è difficile che giochi sabato”. Non dovrebbe essere nulla di grave, invece, per Loftus-Cheek e Theo: “Per Ruben si tratta di crampi. Hernandez? Prende tante botte, zoppica sempre ma domani starà bene”.