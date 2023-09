PAGELLE E TABELLINO LAZIO-ATLETICO 1-1: Provedel ‘il portiere biondo che fa impazzire il mondo’

Voti e tabellino del primo tempo di Lazio-Atletico Madrid, match valido per la 1a giornata della fase a gironi della Champions League 2023/24

LAZIO

Provedel 9: non ha colpe sul gol ovviamente, poi è bravo e reattivo in un altro paio di conclusioni. Miracoloso su Lino. Poi non si capisce bene cosa succede, si sa solo che segna l’1-1 al 95′ e manda tutti al manicomio. Il portiere biondo che fa impazzire il mondo Lazio. Mai coro più azzeccato. Nove in pagella. Nove, come il numero del centravanti che lui oggi è stato.

Marusic 6: le dà e le prende, anche perché da quella parte Lino lo punta con regolarità ed è sempre un problema affrontarlo. In difesa non sempre perfetto, in avanti poco incisivo. Ma fa tante cose.

Patric 6: a inizio partita si fa superare da ultimo uomo da Griezmann, che poi per sua fortuna lo grazia. Poi è abbastanza reattivo, anche di testa, anche se va in difficoltà quando deve fronteggiare la qualità dell’Atletico.

Romagnoli 6: fa buona guardia, mura l’Atletico quando si trova dalle sue parti, Morata non lo spaventa ad eccezione del tiro che lo stesso numero 13 devia, per fortuna sul palo. Nella ripresa soffre un po’ di più, ma riesce a tenere anche se sbaglia qualcosa.

Pellegrini 6: fino all’infortunio uno dei migliori in campo. Punta con veemenza e qualità, difende allo stesso modo. Quando si inserisce in area lo fa con determinazione. Dal 38′ Lazzari 5,5: non tiene lo stesso livello del compagno, sbaglia un paio di giocate in teoria facili. Punta poco l’uomo, ci prova solo nel finale.

Kamada 5: uno dei peggiori in campo e stavolta in entrambe le fasi. In fase di ripiegamento quasi nulla, la fase difensiva sembra una sconosciuta totale. E pure in avanti stasera è un disastro, poi devia pure nella sua porta il tiro di Barrios. Dal 62′ Guendouzi 6: niente di clamoroso.

Vecino 6,5: è la sorpresa delle ufficiali, ma la prestazione dà ragione a Sarri. Gioca un’ottima partita, sia in fase di impostazione che di interdizione. Fa girare bene la palla, con buona velocità e qualità. Nella ripresa cala un po’, ma resta una partita positiva. Dal 76′ Cataldi 6,5: Oblak gli nega un gol meraviglioso da fuori, entra bene.

Luis Alberto 7: come al solito uno dei migliori, macina e macina gioco, magie e palloni. Crea senza soluzione di continuità, ma corre pure tantissimo, non si arrende. L’atteggiamento è sempre quello giusto, da leader. E poi sforna l’assist.

Felipe Anderson 5,5: bene nel primo tempo, almeno la metà, ma la sua partita dura sostanzialmente fino al gol di Barrios. Lì perde fiducia lui in primis, si spegne, nonostante la partenza molto buona. Dal 62′ Isaksen 5: evanescente peggio del brasiliano.

Immobile 4,5: non è proprio periodo. La Nord ci prova a incitarlo, a incoraggiarlo, ma il ‘Re Ciro’ sembra ormai lontanissimo. Da bomber spietato a timido centravanti di provincia. L’occasione per il pareggio davanti a Oblak è gigantesca ma la cestina malamente. Non gli riesce neanche il resto.

Zaccagni 5,5: discreto col pallone quando deve puntare l’uomo, spesso lo supera ma poi sbaglia l’ultima scelta. In area o fuori, il risultato non cambia. Prestazione opaca. Dal 76′ Pedro 6: un po’ più frizzante nel finale.

All.: Sarri 6,5: di certo la fortuna neanche lo assiste. A parte l’occasione di Lino con miracolo di Provedel, l’Atletico Madrid fa poco e niente. Il problema è che a Simeone basta sostanzialmente difendere alla grande il gol sporco arrivato nel primo tempo, anche perché la Lazio si batte e si sbatte ma di occasioni vere e concrete non ne crea tantissime. Questa sterilità offensiva è un problema grosso. Ma non è solo quello a mancare. A centrocampo non c’è un briciolo di pressing, di interdizione, gli esterni non si sovrappongono. La risolve il portiere, ma il pareggio è sacrosanto.

ATLETICO MADRID

Oblak 7: bravo a rimanere fermo e saldo davanti a Immobile, bloccando la mano, anche se l’avversario gli consegna praticamente il pallone. Miracoloso su Cataldi, salva il risultato nel recupero. Non può nulla su Provedel.

Savic 5,5: solido su Immobile e non solo. Tiene la linea, è compatto.

Witsel 6,5: lo sappiamo, il suo ruolo non è questo ma stasera non sembra. Di testa domina e sporca ogni pallone possibile, non perde nemmeno un duello. Dal 75′ Correa sv

Hermoso 6: come spesso accade all’Atletico, si può copiare e incollare voto e valutazione dei compagni di reparto.

Molina 5,5: poca roba su quella fascia, si sgancia col contagocce ma a lui e a Simeone va bene così. Subisce poco dalla sua parte.

Llorente 5,5: sale in cattedra nel secondo tempo riuscendo a dialogare bene con i compagni dove nel primo tempo non gli era mai riuscito. Nella media.

Barrios 6: finisce sul tabellino senza sperarci neanche troppo, per gentile concessione di Daichi Kamada. Poi esce nell’intervallo. Dal 46′ Gimenez: svetta e controlla.

Saul 5,5: si vede poco nel primo tempo, poi alza il livello soprattutto tecnico ma senza strafare.

Lino 6,5: la vera spina nel fianco della Lazio finché resta in campo. Punta Dal 79′ Riquelme

Morata 5: brutta partita, non trova mai la porta.

Griezmann 6,5: tiene da solo l’Atletico in attacco, fa tutto lui. Corre, dribbla, cuce, rifinisce.

All.: Simeone 5: una partita speculativa, in cui si difende bene senza rischiare più di tanto. Tiene il gol fortunoso del primo tempo, ma viene beffato nel recupero. Non meritava la vittoria.

Arbitro: Vincic (SLO) 5,5: non perfetto, ma non incide sul risultato.

Lazio-Atletico Madrid, tabellino primo tempo

Marcatori: 30′ Barrios (A), 95′ Provedel (L)

Ammoniti: Simeone (A), Griezmann (A), Sarri (L), Lino (A), Cataldi (L), Patric (L), Immobile (L), Correa (A)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

A disp.: Sepe, Renzetti, Lazzari, Gila, Casale, Hysaj, Guendouzi, Rovella, Cataldi, Isaksen, Castellanos, Pedro.

All.: Sarri.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Barrios, Saul, Lino; Morata, Griezmann.

A disp.: Grbic, Gomis, Gimenez, Azpilicueta, Galan, Kostis, Cala, Riquelme, Guerrero, Correa, El Jebari.

All.: Simeone.

Arbitro: Vincic (SLO)