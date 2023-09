Lite in sede e sospensione UFFICIALE: rottura col Ds

Il dirigente è stato sollevato dal suo incarico dopo la maxi lite andata in scena presso la sede del club

Non sembrava affatto la sede di un club professionistico quella dell’Alessandria nella tarda mattinata di oggi. La società piemontese, al terzultimo posto del Girone A del campionato di Serie C, questa mattina – come ammesso pubblicamente con un comunicato ufficiale diffuso ai media – ha vissuto attimi di grande tensione.

Tra i protagonisti il direttore sportivo Umberto Quistelli, immediatamente sospeso dal presidente dell’Alessandria Enea Benedetto con una nota ufficiale: “Visti i comportamenti e gli atteggiamenti aggressivi e anche intimidatori del sig. Quistelli e le molteplici segnalazioni di tale condotta non conforme alla mansione ricoperta dallo stesso e la situazione di pericolo sociale, davanti a testimoni gli ho chiesto le immediate dimissioni. Non essendo le stesse pervenute, siamo stati costretti a sospenderlo in via cautelativa. Gli eventuali screzi tra Quistelli e Stojkovic non sono da ricondursi all’Alessandria Calcio”.

Stando a quanto ricostruito da ‘La Stampa’, la lite sarebbe avvenuta questa mattina tra il ds Quistelli ed uno dei collaboratori più stretti del presidente Benedetto. Mentre l’allenatore Fulvio Fiorin si trovava occupato nella conferenza stampa della vigilia del match di campionato contro l’Arzignano Valchiampo, il direttore invocava l’intervento dei carabinieri presso la sede del club. Quistelli, infine, sarebbe stato accompagnato dalle forze dell’ordine presso l’ospedale per aver ricevuto un pugno.