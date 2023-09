DIRETTA Champions League, Milan-Newcastle: le formazioni UFFICIALI | LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra il Milan di Pioli ed il Newcastle di Howe in tempo reale

Il Milan ospita il Newcastle a San Siro nel match inaugurale del gruppo F di Champions League. Una sfida molto delicata in un girone che comprende anche Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund che sarà diretta dall’arbitro spagnolo Sanchez.

Da un lato i rossoneri di Stefano Pioli, reduci dalla batosta subita in Serie A nel derby perso 5-1 contro l’Inter e privi degli infortunati Bennacer e Kalulu, vogliono rialzare subito la testa e cominciare con il piede giusto il cammino europeo. L’obiettivo è quello di provare a replicare l’exploit della passata stagione, quando il ‘Diavolo’ arrivò fino alla semifinale, persa poi contro i nerazzurri di Inzaghi. Dall’altro lato i bianconeri di Eddie Howe e del grande ex Tonali, invece, puntano ad uscire definitivamente dalla crisi dando seguito al successo sul Brentford in Premier League che ha interrotto una striscia di tre ko di fila e candidarsi ad essere la sorpresa della manifestazione. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport Uno ma anche su tablet e smartphone su Now e su Infinity Plus. Non ci sono precedenti in gare ufficiali tra le due formazioni. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra Milan e Newcastle live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Milan-Newcastle

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leao. All. Pioli

NEWCASTLE (4-3-2-1): Pope; Trippier, Schaer, Botman, Burn; Longstaff, Guimaraes, Tonali; Murphy, Gordon; Isak. All. Howe