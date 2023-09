Cuadrado è l’unico che non parte: le novità di Inzaghi in Europa

Domani scatta la missione in Champions League dell’Inter: le possibile scelte di Inzaghi in vista della sfida contro la Real Sociedad

L’Inter prepara l’esordio stagionale in Champions League, in programma domani in terra basca contro la Real Sociedad.

Clima disteso e facce sorridenti ad Appiano Gentile dopo il roboante 5-1 nel derby di campionato con il Milan, con Simone Inzaghi a guidare la seduta dei suoi ragazzi. Torello comunque senza esclusione di colpi e dove nessuno ‘toglie’ la gamba: Dumfries dà un pestone a Sanchez, i due si chiariscono però subito tra gli applausi dei compagni. Gruppo praticamente al completo per Inzaghi, a parte Cuadrado ancora alle prese con l’infiammazione al tendine: il problema va gestito e il colombiano resterà a casa almeno per l’incrocio europeo di domani. Assente anche Sensi che ha svolto un lavoro personalizzato, l’ex Sassuolo e e Monza è comunque fuori dalla lista Champions.

Real Sociedad-Inter, le possibili scelte di Inzaghi

Inzaghi è orientato quasi interamente a confermare l’undici che ha travolto il Milan, con un paio di dubbi nel reparto difensivo.

Darmian dovrebbe spuntarla ancora su Pavard, mentre torna d’attualità il ballottaggio al centro della difesa tra de Vrij e Acerbi, con l’olandese che stavolta potrebbe scalzare il compagno di squadra (che sabato è tornato in campo dopo oltre un mese) davanti a Sommer. In mediana Frattesi sarà un’arma da sfruttare sempre a gara in corso, mentre nel reparto d’attacco confermato ovviamente il tandem composto da Thuram e Lautaro Martinez, con il capitano che nel tardo pomeriggio parlerà insieme a Inzaghi dall’Anoeta nella conferenza stampa della vigilia.

La probabile formazione dell’Inter: Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.