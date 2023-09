“Così non si può”, tifosi del Milan su tutte le furie

Disservizi durante la diretta di Milan – Newcastle United, prima partita del girone di Champions League

Tifosi del Milan e non solo infuriati: non tutto è andato per il verso giusto durante la prima partita europea di questa stagione del Milan allenato da Stefano Pioli.

Non solo l’infortunio di Mike Maignan a rovinare la serata dei tifosi del Milan. La prima partita stagionale di Champions League contro il Newcastle United di Sandro Tonali è stata macchiata da un altro problema, non di natura prettamente calcistica. Un problema legato alla trasmissione in diretta della partita in streaming sulla piattaforma Infinity di Mediaset.

Dazn a confronto sembra perfetta — Claudio C. (@Bimbodoro22) September 19, 2023

2′ di ritardo ma siete dei criminali @MedInfinityIT — Æ (@pausascenica) September 19, 2023

Certo che il telecronista di infinity si esalta davvero con poco.#MilanNewcastle — e.e (@ee24173417) September 19, 2023

Tanti, infatti, i problemi segnalati da tifosi del Milan e non solo affidatisi alla piattaforma di Mediaset per seguire in diretta televisiva l’esordio nell’edizione 2023/2024 della Champions League del Milan di Stefano Pioli. In particolar modo, gli utenti hanno registrato problemi col buffering della diretta e con la sincronizzazione dell’audio con le immagini.

Milan-Newcastle, problemi con la diretta Infinity

Molti e fastidiosi problemi che tifosi rossoneri e utenti in generale non hanno mancato di segnalare sui social, non senza un pizzico di ironia come avviene spesso in queste occasioni.

Infinity+ è talmente indietro che loro davanti hanno Alan Shearer — Æ (@pausascenica) September 19, 2023



Non un debutto perfetto, dunque, in questa stagione delle italiane in Champions League per Infinity che mostrerà in diretta molte partite della massima competizione europea. E un’altra brutta notizia per i tifosi del Milan, già non in festa per il deludente pareggio a reti bianche e per l’infortunio di Mike Maignan, il secondo nel giro di un anno, che arriva dopo la pesante sconfitta nel derby con l’Inter di sabato scorso.